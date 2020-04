Subiu para 187 o número de mortos por COVID-19 em Portugal. Relativamente a terça-feira, em que se registavam 160 mortes, observou-se um aumento de 16,8% (mais 27). Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS) há 8.251 infetados confirmados em Portugal. Ontem eram 7.443, ou seja, registaram-se mais 808 casos, uma subida de 10,8%.

A PSP e a GNR detiveram até hoje 90 pessoas por desobediência ao estado de emergência decretado por causa da pandemia de COVID-19 e encerraram 1.633 estabelecimentos por incumprimento, anunciou o Ministério da Administração Interna (MAI).

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, propôs hoje ao parlamento a renovação do estado de emergência em Portugal por novo período de 15 de quinze dias para permitir medidas de contenção da COVID-19.

- 727 mortos em 24 horas em Itália

As mortes em Itália associadas ao novo coronavírus SARS-CoV-2 ascenderam hoje às 13.155, após serem registados mais 727 óbitos nas últimas 24 horas, um número algo inferior ao registado na terça-feira, indicam os últimos dados da Proteção Civil italiana. No entanto, o número de contágios registou um aumento até 2.937 pessoas, após dois dias em que rondou os dois mil casos, e num total de 80.572 casos positivos ativos da COVID-19, com 28.403 hospitalizados e 4.035 nos cuidados intensivos.

- Espanha com recorde de mortos em 24 horas

Espanha registou 864 mortos com coronavírus em 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde espanhol. O anterior máximo era de 849 mortes, relatado na última terça-feira. É a quinta vez consecutiva que o número de mortes excede as oito centenas de óbitos. Espanha contabiliza já 9.053 mortes por COVID-19 e 102.136 infeções pelo vírus SARS-CoV-2.