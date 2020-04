Subiu para 187 o número de mortos por COVID-19 em Portugal. Relativamente a terça-feira, em que se registavam 160 mortes, observou-se um aumento de 16,8% (mais 27).

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS) há 8.251 infetados confirmados em Portugal. Ontem eram 7.443, ou seja, registaram-se mais 808 casos, uma subida de 10,8%.

O relatório da situação epidemiológica indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (95), seguida da região Centro (52), da região de Lisboa e Vale do Tejo (38) e do Algarve, que hoje regista dois mortos.

Imagem do boletim da Direção-Geral da Saúde

Em conferência de imprensa, esta tarde, o secretário de Estado António Lacerda Sales adiantou que a taxa de letalidade do vírus em Portugal é de 2,3%.

O grupo etário mais afetado é o "+ de 80 anos" com 120 óbitos (62 homens e 58 mulheres). Em Portugal, só há registo de óbitos a partir da faixa etária 40-49 anos.

Imagem do boletim da Direção-Geral da Saúde

Número de recuperados inalterado há uma semana

Há sete boletins consecutivos que o número de recuperados se mantém igual: 43 até agora. Segundo o documento, há 726 pessoas hospitalizadas por causa da infeção por SARS-CoV-2, das quais 230 em cuidados intensivos.

No Norte há 4.910 casos confirmados; em Lisboa e Vale do Tejo 1.998 casos; no Centro 1.043; no Algarve 146 casos; no Alentejo 54 casos; nos Açores 52 casos e na Madeira 48 casos.

Segundo o documento, a faixa etária mais afetada pela infeção é a dos 40 aos 49 anos (1.520 casos), seguida dos 50 aos 59 anos (1.476), dos 60 aos 69 anos (1.133) e dos 30 aos 39 anos (1.220).

Parte (49%) dos pacientes apresenta febre, tosse (61%), sendo que 33% registaram também dores musculares, 24% tiveram fraqueza generalizada, 19% dificuldade respiratória e 29% cefaleia. No entanto, só existe informação reportada sobre sintomas em 77% dos casos confirmados.

Os concelhos com mais casos em Portugal são Lisboa (546), Porto (505) e Vila Nova de Gaia (387), segundo o documento da DGS que se baseia em 79% dos casos confirmados.

Imagem do boletim da Direção-Geral da Saúde

O boletim diário divulgado hoje revela que há 4.957 pessoas que aguardam resultados de análises e mais de 20 mil estão sob vigilância pelas autoridades de saúde.

Há ainda centenas de casos importados, sendo que a maioria tem origem em Espanha (142), França (100) e Reino Unido (52).

Imagem do boletim da Direção-geral da Saúde

Os números divulgados no boletim de hoje da DGS dizem respeito a dados reportados até às 00h00 desta quarta-feira.

Portugal, onde o primeiro caso foi confirmado a 02 de março e que está em estado de emergência até quinta-feira, entrou já na terceira e mais grave fase de resposta à doença (Fase de Mitigação), ativada quando há transmissão local, em ambiente fechado, e/ou transmissão comunitária.

Além disso, o Governo português declarou no dia 17 de março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

Mapa mundial interativo com casos confirmados e mortes

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.

Presidente da República decide hoje sobre prolongamento do estado de emergência

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decide hoje sobre o prolongamento do estado de emergência por novo período de 15 dias, com parecer do Governo que reunirá o Conselho de Ministros para esse efeito.

A reunião do Conselho de Ministros está prevista para as 15:00, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, e o chefe de Estado adiantou na segunda-feira que conta enviar o projeto de decreto com os termos da renovação do estado de emergência para o parlamento “ao fim da tarde” de hoje.