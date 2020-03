O resultado da autópsia aponta para que o adolescente tenha sido vítima de meningite, revela o Jornal de Notícias.

No entanto, as autoridades de saúde ainda não confirmaram oficialmente as causas da morte da criança, que até agora não é contabilizada como estando relacionada com a doença COVID-19, como mostra o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira.

Segundo a família, citada pelo referido jornal, o rapaz deu entrada no hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, no sábado de manhã com febre e uma infeção grave.

O quadro clínico agravou-se até que a criança entrou em choque sético, o que provocou a falência generalizada dos órgãos, descreve o referido jornal.

A criança tinha sido previamente diagnosticada com psoríase, uma doença autoimune.

O funeral acontece esta terça-feira, mas apenas poderá comparecer a família mais próxima. O jovem tinha três irmãs e um irmão e era natural de Ovar.