Segundo o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direção-geral da Saúde (DGS), já morreram 160 pessoas por COVID-19 em Portugal, mais 20 do que na segunda-feira, um aumento de 14,3%.

O número de casos também aumentou mais de um milhar. Passou-se de 6.408 casos na segunda-feira para 7.443 infetados com SARS-CoV-2 esta terça-feira, um aumento de 16,1% em relação a ontem.

Há, ao todo, 43 casos recuperados, um número que se manteve intacto nos últimos seis boletins divulgados pela DGS.

Segundo o documento divulgado hoje, há 4.610 pessoas a aguardar o resultado das análises laboratoriais e 19.260 estão sob vigilância pelas autoridades de saúde.

Neste momento, pelo menos 627 (mais 56 que ontem, +9,8%) pessoas estão internadas por causa do COVID-19, sendo que 188 (mais 24, +14,6%) estão em cuidados intensivos. A grande maioria (5.837) está a recuperar em casa.

Desde 1 de janeiro, já se registaram 52.086 casos suspeitos, sendo que 40.033 não foram confirmados.

Imagem do boletim da Direção-geral da Saúde

No Norte, com 4.452 infetados, há 83 mortes registadas; em Lisboa e Vale do Tejo com 1.799 infetados há 35 óbitos; no Centro há 911 infetados e 40 mortes; no Algarve 137 infeções confirmadas e duas mortes.

No Alentejo há 50 casos diagnosticadas, nos Açores 48 e Madeira 46. Nenhuma destas três regiões contabiliza óbitos até ao momento.

Quanto à mortalidade, o grupo etário mais afetado é o "+ de 80 anos" com 97 óbitos (50 homens e 47 mulheres).

O segundo grupo etário com mais óbitos é o 70-79 anos com 38 mortes, a maioria do sexo masculino (25).

Imagem do boletim da Direção-geral da Saúde

Parte (50%) dos pacientes apresenta febre, tosse (62%), sendo que 34% registaram também dores musculares, 24% tiveram fraqueza generalizada, 19% dificuldade respiratória e 29% cefaleia. No entanto, só existe informação reportada sobre sintomas em 76% dos casos confirmados.

A faixa etária mais afetada pela infeção é a dos 40 aos 49 anos (1.383), seguida dos 50 aos 59 anos (1.346), dos 30 aos 39 anos (1.115) e dos 60 aos 69 anos (1.028).

Há ainda 94 casos de crianças com idades até aos nove anos, 184 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos e 755 com idades entre os 20 e os 29 anos.

Os dados indicam também que há 758 casos de pessoas com idades entre os 70 e os 79 anos e 780 com mais de 80 anos.

Em relação aos casos por concelho, as informações hoje reveladas diferem em relação aos números de ontem, isto depois de a DGS admitir duplicação na contagem do número de casos. Na tabela hoje disponibilidade, no top 3 dos concelhos mais afetados surgem Lisboa (505 casos), Porto (462 casos) e Vila Nova de Gaia (338 casos).

A informação apresentada refere-se ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 78% dos casos confirmados.

Imagem do boletim da Direção-geral da Saúde

Há ainda centenas de casos importados, sendo que a maioria tem origem em Espanha (134), França (98) e Reino Unido (49).

Imagem do boletim da Direção-geral da Saúde

Os números divulgados no boletim de hoje da DGS dizem respeito a dados reportados até às 00h00 desta terça-feira.

Mapa mundial interativo com casos confirmados e mortes

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Portugal, onde o primeiro caso foi confirmado a 02 de março e que está em estado de emergência até quinta-feira, entrou já na terceira e mais grave fase de resposta à doença (Fase de Mitigação), ativada quando há transmissão local, em ambiente fechado, e/ou transmissão comunitária.

Mais de 36 mil mortos em todo o mundo

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 36.674 pessoas em todo o mundo desde seu surgimento em dezembro na China, de acordo com um balanço da agência a AFP divulgado ontem a partir de fontes oficiais dos países. De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, mais de 757.940 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 184 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro passado, na China.

A AFP alerta, contudo, que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, com um grande número de países a testarem agora apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.

Entre esses casos, pelo menos 148.700 são hoje considerados curados. Desde a contagem feita às 19:00 de domingo, ocorreram 3.430 novas mortes e 60.195 novos casos em todo o mundo.

Os países com mais mortes nas últimas 24 horas foram Itália, Espanha e Estados Unidos. A Itália, que registou sua primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro passado, tem atualmente 11.591 mortes, para 101.739 casos, tendo 812 óbitos e 4.050 novos casos sido anunciados hoje, numa altura em que 14.620 pessoas são consideradas curadas pelas autoridades italianas.

Depois da Itália, os países mais afetados são a Espanha, com 8.189 mortes, para 94.417 casos, a China continental, com 3.305 mortes (81.518 casos), a França, com 3.024 mortes (44.550 casos) e os Estados Unidos, com 2.828 mortes (153.246 casos).

Em número de casos, os Estados Unidos são o país mais afetado, com 153.246 contaminações listadas oficialmente, incluindo 2.828 mortes e 5.545 curas.