Ao todo já morreram 12.428 pessoas em Itália devido ao novo coronavírus, 837 das quais nas últimas 24 horas (mais 7,2%). Existem agora 105.792 casos contabilizados da infeção, mais 4.053 que ontem (um aumento de 3,9%). Os dados revelados na segunda-feira pelas autoridades italianas apontavam para 101.739 infeções e 11.591 mortos.

Segundo dados compilados pelo boletim italiano, existem atualmente 77.635 casos ativos da infeção em todo o país. Pelo menos, 28.192 pacientes estão hospitalizados e 45.420 pessoas estão a ser acompanhadas em cuidados domiciliários.

Por outro lado, 4.023 doentes estão em unidades de cuidados intensivos. Ao todo já recuperaram da doença 15.729 pessoas.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A Lombardia, no norte do país, continua a ser a região italiana mais afetada pela pandemia: ao todo já se registaram 7.199 mortos e pelo menos 43.208 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2. Só nas últimas 24 horas registaram-se aqui mais 381 vítimas mortais.

O número de óbitos nesta região representa cerca de 60% das vítimas mortais, sendo que as infeções dizem respeito a 42% do número total de casos no país.

Itália é o país com mais mortos por COVID-19 e, depois dos Estados Unidos da América (174.750 casos), é o segundo país com mais diagnósticos.

Minuto de silêncio e bandeira a meia-haste

Em Itália, os autarcas colocaram esta terça-feira as bandeiras a meia-haste em homenagem a todas as vítimas da COVID-19. Os governantes italianos também completaram um minuto de silêncio um pouco por todo o país.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já infetou mais de 791 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 38 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Os Estados Unidos são atualmente o país com mais casos de infeção pelo novo coronavírus - quase 175 mil casos confirmados - e 3.400 mortes. Espanha surge a seguir a Itália com 94.417 casos e 8.189 mortos.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 160 mortes, mais 20 do que na véspera (+14,3%), e 7.443 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.035 em relação a segunda-feira (+16,1%).

Dos infetados, 627 estão internados, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.