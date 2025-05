Longe da visão romântica de Itália, o ator Stanley Tucci está de volta ao país dos seus antepassados com uma nova minissérie de culinária, "Tucci em Itália", onde vai explorar a sua complexidade e mostrar que ali não há apenas sol, massa e pizza.

"Espero que percebam como é diversa, na topografia, na história de região para região, na diversidade das pessoas que vivem lá agora e são imigrantes", afirmou o ator, numa mesa redonda em que a Lusa participou. "Que a Itália não é só sol, massa e pizza. É muito mais complicada que isso".

A minissérie da SALT Productions e dos BBC Studios tem estreia marcada para 19 de maio no National Geographic, 24kitchen e Disney+ Portugal, com cinco episódios que vão passar pelos diversos sabores e culturas das regiões da Toscana, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Abruzzo e Lazio.

"Não quero romantizar. Quero mostrar a verdade do país através do prisma da comida e de coisas maravilhosas", disse Tucci, que foi uma das estrelas do filme "Conclave", nomeado para os Óscares 2025. "Mas não é um lugar perfeito".

Ao longo dos episódios, Stanley Tucci aprofunda aquela que é a sua convicção - de que a melhor forma de conhecer um povo é através dos seus hábitos culinários. O ator considera que, mais do que um diário de viagem, "Tucci na Itália" serve para refletir no passado e presente de um país que ocupa o imaginário de muita gente na audiência.

"Foi sempre o objetivo da série mostrar o máximo possível de aspetos em cada região, dado o formato, através da comida", referiu. "Algumas das histórias são políticas, algumas são sobre geografia e algumas são sobre a forma como as pessoas vivem as suas vidas". Tudo filtrado por aquilo que cozinham e comem.

Uma das histórias é sobre o retrocesso dos direitos da comunidade LGBT em Itália, atualmente governada pela coligação de centro-direita liderada por Giorgia Meloni.

Outra é sobre produção sustentável, num contexto de alterações climáticas e espécies ameaçadas de extinção, e outra sobre a possibilidade de criar alternativas veganas a autênticos pratos italianos.

Uma das coisas que mais cativou a atenção de Stanley Tucci foi o cuidado das refeições em paragens da autoestrada, nomeadamente na cadeia de restaurantes Autogrill.

"É muito interessante porque não conheço nenhum outro país que dê tanta importância à comida e à condução ao mesmo tempo", realçou o ator. "Os italianos adoram carros e adoram comida, por isso faz sentido que tenham comida muito boa nas paragens ao longo das autoestradas".

Para o ator, é importante lembrar que Itália foi influenciada por diversas culturas durante milénios e agora tem influências que vêm de outros lados.

"No ambiente atual, os imigrantes são vilipendiados erradamente, porque têm tanto para trazer a uma cultura", considerou.

Tucci lembrou que os próprios italianos emigraram em grande quantidade. "Milhões foram para a América e também foram vilipendiados de certa forma. Penso que é algo de que os ítalo-americanos e os próprios americanos se devem lembrar".

Aos 64 anos, e agora na terceira investida televisiva sobre culinária em Itália, Tucci também refletiu sobre a forma como a comida espelha a relação com o corpo.

"Se estivermos em conexão connosco fisicamente, sabemos o que devemos comer. E acho que perdemos muito essa ligação", disse o ator.

Uma das razões que apontou foi o facto de passarmos muito tempo em frente a telefones e computadores, sentados à secretária e com trabalho sedentário. "Perdemos a ligação com a terra de onde vem a nossa comida".

Após a estreia, os episódios vão passar semanalmente no National Geographic e 24kitchen, ficando todos logo disponíveis no Disney+.

