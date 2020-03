Johnson admitiu ainda medidas mais duras para combater o surto se a comunidade médica e científica assim o indicar.

Países Baixos ultrapassam os 10 mil casos do novo coronavírus

Os Países Baixos ultrapassaram a marca de 10.000 casos do novo coronavírus e mais de 770 mortos pela COVID-19, informaram hoje as autoridades sanitárias do país.

No país, que tem uma população de 17 milhões, 771 pessoas já morreram da doença de covid-19 e 10.866 testaram positivo para o novo coronavírus, de acordo com o Instituto Holandês de Saúde Pública e Meio Ambiente (RIVM).

O Governo holandês adotou medidas, mas por enquanto recusa-se a colocar a população em confinamento. O executivo dos Países Baixos deve anunciar na terça-feira se manterá essa estratégia.

“Conforme relatado nos últimos dias, o número de pacientes internados no hospital e o número de mortes estão a aumentar mais devagar do que se esperaria sem as medidas”, tal como o confinamento total, disse o RIVM na sua página na internet.

“Em alguns dias, será possível concluir se houve um achatamento real do número de pacientes hospitalizados e do número de mortes entre os pacientes relatados”, acrescentou.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, alertou que o confinamento total da população seria o próximo passo na luta contra a propagação do vírus se as medidas atualmente em vigor não forem suficientes.

No país, escolas, bares, restaurantes e cafetarias foram encerrados desde 16 de março, e os exames finais do 12.º ano foram cancelados. Todas as reuniões e eventos públicos que requerem permissão das autoridades estão proibidos até 01 de junho e as lojas e os transporte público tiveram que tomar medidas para que os utentes respeitem o espaço de um metro e meio estabelecido, sob pena de sanções.

Internamentos aumentaram 10% em França desde ontem, para quase 20 mil

A França regista atualmente 40.174 casos de COVID-19 confirmados por teste, há 2.606 vítimas mortais e as hospitalizações continuam a aumentar, com mais 10% de pacientes internados devido ao vírus, segundo as autoridades.

O quadro evolutivo da doença foi apresentado, como habitualmente, pelo diretor-geral da Saúde em França, Jêrome Salomon, em conferência de imprensa.

O número de pessoas hospitalizadas é agora de 19.354, um número que aumentou 10% face aos dados divulgados na véspera, e há 4.632 pessoas nos cuidados intensivos. Este número, segundo Salomon, deve começar a diminuir no final da semana quando a quarentena imposta a 16 de março começar a fazer efeito na disseminação da doença.

"Entraram hoje mais 359 pacientes graves nos cuidados intensivos. Este é o elemento mais importante a vigiar porque reflete a dinâmica da epidemia", explicou.

Desde o início da pandemia já foram transferidos cerca de 250 pacientes graves entre hospitais franceses, devido à saturação dos serviços de cuidados intensivos, mas alguns desses doentes também foram enviados para outros países como Alemanha ou Luxemburgo.

Em Portugal, COVID-19 já causou 5962 infetados e 119 mortos

De acordo com o boletim diário da Direção-geral da Saúde (DGS), registaram-se até ao momento 119 mortes por COVID-19 em Portugal, mais 19 que ontem, e existem 5962 casos confirmados da infeção em território nacional, mais 792 que ontem, um aumento de 15,3% face ao dia anterior. Relativamente a sábado, em que se registavam 100 mortes, hoje observou-se um aumento de 19%. A taxa de mortalidade situa-se agora nos 2%.

Em conferência de imprensa, a ministra da Saúde, Marta Temido, confirmou também a existência de uma nova vítima mortal de 14 anos do sexo masculino, em Santa Maria da Feira, no Hospital de São Sebastião, que não está no balanço de hoje. Graça Freitas esclareceu que este jovem foi internado com um quadro de outras patologias e que deve haver algum cuidado na análise deste caso, uma vez que testou positivo para COVID-19.

Há, ao todo, 43 casos de doentes recuperados em Portugal, o mesmo número que na sexta-feira e sábado, todos no continente. Marta Temido alertou que pode haver um desfasamento de informação e que esteja a acontecer um atraso na comunicação destes dados.

Segundo o documento da DGS divulgado, pelo menos 5.508 pessoas estão ainda a aguardar o resultado laboratorial e 17.785 cidadãos permanecem em vigilância pelas autoridades, menos 2.142 que no sábado.

A diretora-geral da Saúde disse hoje que o surto de COVID-19 não vai durar uma quinzena ou dois ou três meses, mas o tempo que tardar até haver uma vacina, e que os portugueses têm de continuar mobilizados.

Mapa interativo com casos e mortes a nível mundial

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.

Artigo atualizado às 19h10 com boletim francês.