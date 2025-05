Vanessa Martins enfrentou um problema de saúde que a obrigou a dar uma pausa nos treinos físicos.

A influencer já voltou ao ginásio e fez questão de partilhar com os seguidores o quão difícil foi começar quase 'do zero'.

"Regredi bastante na minha força...Estou mesmo triste ter que batalhar para a conquistar novamente. Agora já percebo o que as pessoas que não são consistentes nos treinos passam...é horrível.

O truque é nunca parar de treinar. A sério... e o meu mês parada não foi voluntário. Jamais faria esta pausa se não fosse por questão de saúde. Agora é correr atrás do prejuízo", escreveu a influencer.



© Instagram - Vanessa Martins

Leia Também: "Podia estar a viajar para um destino paradisíaco mas o universo..."