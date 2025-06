Vanessa Martins tem no treino físico o seu grande aliado para o bem-estar físico e mental. A empresária fala várias vezes sobre a importância do exercício na sua vida e, mesmo de férias, não dispensa a prática.

A influencer está a passar uns dias em Itália com o namorado, David Soares, e fez um desabafo para os seguidores, onde se focou na importância que a persistência tem para se atingir bons resultados.

"Eu adoro partilhar convosco algo com que se podem identifcar. Eu adoro treinar durante as férias. Primeiro porque tenho tempo, estou mais tranquila e com menos trabalho. Vou sempre, apeteça-me ou não, porque tenho esse compromisso comigo.

Arrasto sempre o David comigo - mas hoje ele disse: 'Não me apetece'. Tentei convencê-lo com argumentos motivacionais mas nada feito. E ele também tentou o contrário comigo: 'Vamos já para a praia, está imenso calor'.

Como é óbvio, não cedi. Disse-lhe que faria um treino mais curto, mas que ia treinar. E tudo bem. Ele foi para a piscina, eu fui treinar. Nem sempre vamos ter companhia, por vezes tentam persuadir-nos e quase que vacilamos. Mas, se o nosso 'mindset' estiver no sítio, nada nos derruba", revelou Vanessa.



© Instagram - Vanessa Martins