De acordo com o boletim diário da Direção-geral da Saúde (DGS), registaram-se até ao momento 119 mortes por COVID-19 em Portugal, mais 19 que ontem, e existem 5962 casos confirmados da infeção em território nacional, mais 792 que ontem. A taxa de mortalidade situa-se agora nos 2%.

Em conferência de imprensa, a ministra Marta Temido confirmou também a existência de uma nova vítima mortal de 14 anos do sexo masculino, em Santa Maria da Feira, no Hospital de São Sebastião, que não está no balanço de hoje. Graça Freitas esclareceu que este indíviduo foi internado com um quadro de outras patologias e que se deve haver algum cuidado na análise deste caso, uma vez que acabou por testar COVID-19, mas ainda não há muitas informações disponíveis até ao momento.

Há, ao todo, 43 casos de doentes recuperados em Portugal, o mesmo número que na sexta-feira, todos no continente: 16 estão no Norte, 10 no Centro e 17 em Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo o documento da DGS divulgado, pelo menos 5.508 pessoas estão ainda a aguardar o resultado laboratorial e 17.785 cidadãos permanecem em vigilância pelas autoridades.

Boletim DGS créditos: DGS

Os dados do boletim indicam que dos casos confirmados de infeção por SARS-COV-2, 486 estão internados, dos quais 138 em unidades de cuidados intensivos. Esta informação é com base em dados reportados pelos Hospitais, Administrações Regionais de Saúde e Regiões Autónomas.

Quanto ao número de mortes, 61 ocorreram no Norte, 28 no Centro, 28 em Lisboa e 2 no Algarve. Não há registo de qualquer óbito nos arquipélagos da Madeira e Açores, nem no Alentejo.

Boletim DGS créditos: DGS

Segundo o boletim da DGS divulgado hoje, desde 1 de janeiro, já se registaram até ao momento em Portugal 38.042 casos suspeitos e 26.572 não confirmados de COVID-19.

A região Norte é aquela que regista o maior número de casos confirmados da infeção (3.550), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (1.478), Centro (709), Algarve (108) e Alentejo (41).

O boletim da DGS indica que a Madeira apresenta 43 casos positivos e os Açores 33.

Parte (52%) dos pacientes apresenta febre, tosse (62%%), sendo que 35% registaram também dores musculares, 24% tiveram fraqueza generalizada, 20% dificuldade respiratória e 29% cefaleia. No entanto, só existe informação reportada sobre sintomas em 73% dos casos confirmados.

Boletim DGS créditos: DGS

Os óbitos são de pessoas com 40 anos ou mais, indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). A maioria das mortes (70) ocorreram em pessoas com mais de 80 anos. Há ainda 27 mortes no grupo etário dos 70-79 anos, 15 óbitos entre os 60-69 anos, 5 entre os 50-59 anos e 2 entre os 40-49 anos.

Por sexo, o género com mais óbitos é o masculino com 76 mortes. No sexo feminino há registo de 43 fatalidades.

Boletim DGS créditos: DGS

Os três concelhos com mais casos casos confirmados são Lisboa (594), Porto (417) e Vila Nova de Gaia (351). A informação reportada por concelho é relativa a 75% dos casos confirmados.

Portugal, onde o primeiro caso foi confirmado a 2 de março e que está em estado de emergência até quinta-feira, entrou já na terceira e mais grave fase de resposta à doença COVID-19 (Fase de Mitigação), ativada quando há transmissão local, em ambiente fechado, e/ou transmissão comunitária.

Mapa interativo com casos e mortes a nível mundial

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.