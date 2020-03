Itália anunciou este sábado 889 mortes por coronavírus em 24 horas segundo dados oficiais da Proteção Civil italiana. Há 92.472 infetados. Deste número 80.088 encontram-se atualmente infetados e 12.384 já recuperaram. No entanto, índice de infeção está em queda, com um crescimento de 6,9% face a sexta-feira. Há cerca de menos 1000 novos casos desde o último boletim (+8,3% na quinta-feira, +7,4% na sexta-feira e +6,9% este sábado).

O número total de mortes é agora de 10.023, mais 889 óbitos do que o número avançado na sexta-feira (9.134), depois de um aumento recorde de quase um milhar de mortes por coronavírus em 24 horas (919), um balanço que nenhum outro país tinha alcançado. A taxa de letalidade é agora de 10,8%.

Em relação ao boletim de ontem 26.676 pessoas estão neste momento hospitalizadas, e 3.856 estão nos cuidados intensivos, mais 124 que no dia anterior. Em casa estão 39.533 infetados.

A taxa de mortalidade da região da Lombardia é a mais elevada do país com 22%. Esta região é também a mais afetada com um total de 39.159 infetados (mais 2.117 nas últimas 24 horas). A região Emilia-Romagna é a segunda mais afetada com um registo de 12.383, mais 791 que ontem, com uma taxa de mais 6,86%, em relação ao boletim de sexta-feira.

A previsão das autoridades italianas é que o pico seja atingido por estes dias.

Vários países estão a enviar ajuda para este país. Tanto a Rússia como a China já enviaram equipas de médicos e virologistas, assim como material médico, para solo italiano. A Alemanha, por exemplo, está a aceitar doentes de Itália, face ao entupimento dos serviços de saúde. Cuba também enviou 52 médicos para a península itálica.

Mapa interativo com casos e mortes

