Itália anunciou esta sexta-feira um aumento recorde de quase um milhar de mortes por coronavírus em 24 horas, um balanço que nenhum outro país alcançou até agora, segundo dados oficiais da Proteção Civil italiana.

O número total de mortes é agora de 9.134, mais 919 óbitos do que o número avançado na quinta-feira (8215). O anterior recorde estava fixado em 793 mortes.

O contágio da COVID-19, porém, continua a desacelerar, com um aumento de 7,4% no número total de casos positivos (86.498), a taxa mais baixa desde o início da pandemia em Itália, há mais de um mês. Nas últimas 24 horas fizeram-se mais 5.909 diagnósticos de infeção pelo vírus SARS-COV-2, o que fez este país ultrapassar hoje a China no total de diagnósticos.

O país regista também 10.950 casos de recuperação da doença. Por outro lado, há 3.732 pessoas em unidades de cuidados intensivos.

A região mais afetada continua a ser a Lombardia, com mais da metade das mortes registadas no país, 5.402 óbitos para 37.298 casos, seguida por Emilia-Romagna, 1.267 mortes para 11.588 casos.

"Esta é uma pandemia sem precedentes, que atinge os países mais fortes do mundo e que adotam gradualmente as medidas que a Itália implementa há algum tempo", comentou hoje Domenico Arcuri, comissário do governo responsável pela crise do coronavírus, citado pela agência de notícias France-Presse.

Vários países estão a enviar ajuda para este país. Tanto a Rússia como a China já enviaram equipas de médicos e virologistas, assim como material médico, para solo italiano. A Alemanha, por exemplo, está a aceitar doentes de Itália, face ao entupimento dos serviços de saúde. Cuba também enviou 52 médicos para a península itálica.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já infetou mais 505 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 25 mil pessoas. Em Portugal, a doença já fez 76 mortos, havendo mais de 4 mil casos da infeção, segundo o boletim da Direção-geral da Saúde (DGS) divulgado hoje.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. O continente europeu, com quase 275.000 infetados e 16.000 mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos.

Mapa interativo com casos e mortes

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.