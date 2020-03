As mais recentes personalidades atingidas pelo vírus são o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, que anunciaram hoje estarem infetados pelo novo coronavírus. Boris Johnson tem “sintomas ligeiros”, de acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro. Johnson afirmou que vai ficar em confinamento, mas vai continuar a trabalhar. "Eu testei positivo. Felizmente, meus sintomas são leves e vou continuar a trabalhar em casa e em isolamento", publicou por seu turno o ministro Matt Hancock na rede social Twitter.

O presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, está atualmente "em quarentena" depois de um dos membros de sua equipa ter testado positivo para o novo coronavírus, segundo fontes da UA. "A pessoa (infetada) trabalha no escritório do presidente (da Comissão). O presidente e os seus principais assessores fazem parte dos contactos que observam uma quarenta", disse uma fonte da UA.

Na quarta-feira, a casa real britânica informou que o herdeiro do trono do Reino Unido, o príncipe Carlos, foi infetado pelo novo coronavírus e apresentava “sintomas ligeiros”.

O príncipe Alberto II, chefe de Estado do Mónaco, foi testado positivo, mas o "seu estado de saúde não inspira preocupação", anunciou o palácio monegasco em 19 de março.

O negociador-chefe da União Europeia para o ‘Brexit’, Michel Barnier, de 69 anos, anunciou que estava infetado em 19 de março e, 24 horas depois, o negociador britânico para o ‘Brexit’, David Frost, colocou-se em isolamento após apresentar "sintomas leves" da doença.

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg disse, na terça-feira, que "provavelmente" está infetada após regressar de da Europa central, tendo começado o confinamento com o seu pai.