O mero receio de que algum frequentador possa ser portador do vírus e capaz de contagiar os outros frequentadores do ginásio não parece ser suficiente para considerar que qualquer pessoa que resida no território nacional possa utilizar o coronavírus como argumento para pôr fim a um contrato em que, legitimamente, exista um período de fidelização.

Quem queira suspender a atividade pode procurar negociar com o ginásio, por exemplo, deixando de o frequentar e de pagar e comprometendo-se a regressar assim que o perigo for afastado, durante, pelo menos, o tempo que faltava até final do contrato.

Mas, em regra, não podemos, para já, afirmar que o ginásio está obrigado a aceitar, explica a DECO PROTESTE.