Ao todo já morreram em Itália 8.215 pessoas na sequência do novo coronavírus SARS-COV-2. Só nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde italianas contabilizaram mais 712 mortes, um número revisto há minutos pela proteção civil italiana que anteriormente tinha avançado um número inferior de óbitos (662) devido a um erro na contabilização das dados na região de Piemonte.

O país registou até ao momento 80.589 casos de COVID-19, 6.203 dos quais nas últimas 24 horas. Apenas 10.361 pessoas recuperaram.

Existem ainda 62.013 casos ativos no país, havendo 3.612 pessoas em estado considerado crítico.

A região italiana mais afetada pela pandemia continua a ser a Lombardia, no norte do país, com 4.861 mortos até ao momento.

Vários países estão a enviar ajuda para este país. Tanto a Rússia como a China já enviaram equipas de médicos e virologistas, assim como material médico, para solo italiano. A Alemanha, por exemplo, está a aceitar doentes de Itália, face ao entupimento dos serviços de saúde. Cuba também enviou 52 médicos para a península itálica.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de meio milhão de pessoas em todo o mundo. O número de óbitos total já ultrapassa os 23 mil.