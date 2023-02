Muito tempo se passou em casa, durante os vários confinamentos. O espelho, apenas utilizado muito rapidamente antes de sair de casa, passou a acompanhar o dia a dia de qualquer pessoa, de forma permanente. A máscara ajudou a tapar detalhes da face e a ressaltar outros, que se tornaram objeto de maior atenção, nomeadamente a zona dos olhos e a testa. Por outro lado, com o fim da obrigatoriedade do uso da máscara em locais públicos, as pessoas começaram a sentir-se inseguras com as partes mais imperfeitas da sua face.

O impacto das redes sociais é outra das causas para o crescimento exponencial desta área. Os padrões de beleza sempre existiram, mas atualmente existe uma fixação por uma aparência altamente estética. Os filtros têm influenciado a autoestima das pessoas, que praticamente não publicam uma fotografia sem tratamento de imagem. Assim, surge o desejo de ter a beleza alcançada por estes, originando uma preocupação excessiva com o envelhecimento e a busca pela juventude eterna e pela perfeição.

Todos estes fatores ajudam a explicar o interesse crescente pela Harmonização Orofacial. A face tem sido o local do corpo onde a maioria dos portugueses, de ambos os sexos, têm procurado melhorar algumas imperfeições e alterações decorrentes do passar do tempo. Desta forma as pessoas investem na harmonização da sua face, estética e funcionalmente.

E é mesmo isso que algumas clínicas dentárias começam a oferecer, como é o caso da MALO CLINIC, que tem uma nova especialidade: a Harmonização Orofacial.

Este segmento, que atua como complemento à Medicina Dentária, tem como objetivo promover o equilíbrio e a harmonia do sorriso e da face, através da manipulação das estruturas musculares, adiposas e ósseas, englobando procedimentos terapêuticos, funcionais ou estéticos. Para esta especialidade, considera-se a face como um todo, indo além do sorriso.

Neste contexto é utilizada a toxina botulínica ou o preenchimento com ácido hialurónico. Desta forma, a abordagem atua nas mais variadas áreas: sorriso gengival, sorriso assimétrico, sulcos nasogenianos, bruxismo, cefaleias, correção e recuperação do suporte e volume labial, entre outros.

Este tipo de procedimentos têm uma durabilidade variável, consoante o produto utilizado e as caraterísticas individuais do paciente, exigindo apenas a manutenção, que deve ser feita sempre por profissionais qualificados.

Recorrer à Harmonização Orofacial não tem de ser um tema tabu, especialmente se esta proporcionar melhorias na autoestima, na confiança e, principalmente, na saúde, física ou mental, das pessoas.

Um artigo de Inês Murteira, médica dentista na MALO CLINIC Lisboa.