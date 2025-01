Desde o aumento da procura por certos tratamentos até ao desenvolvimento de inovações que começam já a impulsionar o sucesso de alguns procedimentos médicos, 2025 promete trazer melhorias significativas na medicina dentária, garantindo, cada vez mais, que os tratamentos e intervenções são personalizados, confortáveis e indolores para os pacientes.

“Com a chegada do novo ano intensificam-se algumas tendências que temos vindo a verificar nos últimos meses, nomeadamente no que respeita ao aumento de alguns tipos de tratamentos. E embora seja possível perceber que, de uma maneira geral, as pessoas estão cada vez mais cientes da necessidade de tratar complicações orais ou de corrigir certas condições, o grande desafio para este ano reside na consciencialização para a importância da prevenção. Assegurar os hábitos de higiene oral será absolutamente fundamental para um 2025 repleto de saúde oral”, explica o Dr. Tiago Caramelo, Médico Dentista na MALO CLINIC Lisboa.

Eis três tendências que irão marcar o ramo da saúde oral em 2025.

1. Tratamentos estéticos

Recentemente, as preocupações com a imagem e estética, nomeadamente da face e do sorriso, têm sido cada vez mais comuns, o que está a impulsionar o crescimento dos tratamentos estéticos. Procedimentos minimamente invasivos e praticamente indolores, como branqueamentos dentários, facetas e a ortodontia com alinhadores invisíveis, irão, por isso, continuar a crescer em 2025. A estética do sorriso continuará a assumir-se como uma das principais prioridades das pessoas no que toca à saúde oral, sendo um fator que contribui não só para a aparência, mas também para a autoestima, confiança e bem-estar geral.

2. Inovações tecnológicas

O ramo da medicina dentária tem vindo, ao longo dos anos, a desenvolver procedimentos cada vez mais rápidos, indolores e confortáveis para os pacientes. Esta é uma tendência que se irá intensificar este ano, principalmente pela recente integração de novas tecnologias. É um exemplo disso a fotogrametria, utilizada para a impressão digital de implantes dentários, ou de protocolos como o GBT (Guided Biofilm Therapy), que remove placa bacteriana, tártaro e manchas na dentição através da tecnologia Airflow. Além destas inovações, para 2025, ferramentas como a Inteligência Artificial ou a impressão 3D tornar-se-ão ainda mais centrais, aumentando a eficiência e melhorando a experiência dos pacientes.

3. Tratamentos de recuperação total da dentição

Com o aperfeiçoamento das técnicas e métodos utilizados, também os procedimentos de reabilitação total da dentição estão a evoluir significativamente. Estes tratamentos, cada vez mais rápidos e confortáveis, estão a tornar-se mais recorrentes entre os pacientes mais velhos. Assim, em 2025, a procura por tratamentos como o All-on-4® Digital Workflow, que permite substituir todos os dentes em menos de três horas, continuará a aumentar, promovendo uma melhoria do bem-estar geral das pessoas, ao aliar a funcionalidade à estética e ao conforto.