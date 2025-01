O ano de 2024 veio reforçar algumas tendências que vínhamos já a verificar no que respeita à saúde oral. Este é um ramo que continua a enfrentar alguns desafios, especialmente em Portugal, com muitas pessoas ainda pouco conscientes do impacto da saúde oral na saúde e bem-estar geral. Dado o peso da saúde da boca na saúde geral, importa perceber, por isso, como correu este último ano, quais as principais tendências que marcaram a medicina dentária e de que forma podemos melhorar, para garantir que cada vez mais pessoas cuidam da sua saúde.

Com efeito, enfrentamos ainda acentuados desafios no que diz respeito à compreensão de que a saúde oral está diretamente relacionada com a saúde geral. De facto, segundo uma investigação do Egas Moniz School of Health and Science, uma saúde oral comprometida está associada a mais de 20 doenças e cinco tipos de cancro. Contudo, no panorama atual existem ainda muitas pessoas que descuram os hábitos de higiene oral, bem como as consultas com o médico dentista, o que pode levar, a longo prazo, ao surgimento de problemas mais graves. Face a este cenário, enquanto profissionais da medicina dentária, cabe-nos a nós, nos próximos anos, continuar a incentivar ativamente a prevenção e a literacia em saúde, para assegurar que todos têm os cuidados corretos e necessários para evitar complicações no futuro.

Apesar deste cenário, 2024 foi também marcado pela predominância de alguns tratamentos, nomeadamente estéticos. Se, por um lado, há ainda muitas pessoas sem hábitos de higiene oral, por outro a preocupação com a imagem e estética, nomeadamente da face e do sorriso, aumentou bastante no decorrer deste ano. Tratamentos como branqueamentos dentários, facetas, coroas dentárias e ortodontia com alinhadores invisíveis marcaram fortemente o panorama da saúde oral. Hoje, as pessoas procuram maioritariamente soluções pouco invasivas, cujo principal propósito é estético, para se sentirem mais confiantes e seguras. O sorriso e a boca têm um impacto considerável na autoestima, e cada vez mais recebemos pacientes que procuram corrigir certos elementos e imperfeições para tornar o seu sorriso mais harmonioso.

Com o crescimento de redes sociais como o TikTok, a preocupação com as questões estéticas levou, contudo, vários utilizadores a experimentar tendências “caseiras” e pouco seguras de alinhamentos e branqueamentos dentários. Estas “soluções” partilhadas de forma massiva nas redes sociais, embora aparentemente milagrosas, representam um enorme perigo para a saúde oral, com riscos possivelmente irreversíveis. Face a este cenário, e com as preocupações estéticas a aumentarem de ano para ano, é fundamental garantir que, daqui para a frente, todos os tratamentos são realizados de forma segura e acompanhada.

Em 2024 verificámos também que, nas gerações mais velhas, houve um aumento do número de pessoas que procuraram recuperar a totalidade da dentição, através de tratamentos como o All-on-4®. Este foi um passo muito importante, especialmente para pessoas com poucos ou até mesmo nenhum dente, pois permite recuperar inúmeras funcionalidades, como a mastigação ou até mesmo a fala. Este tipo de tratamentos tem sempre efeitos significativos nas pessoas, pois permite que recuperem, de certa forma, o seu estilo de vida, para comerem, falarem e sorrirem sem medos. Acredito que esta é uma tendência em contínuo crescimento, que irá marcar também os próximos anos.

Apesar do crescimento de certos tratamentos durante o ano de 2024 – que estimo que se mantenha em 2025 -, a aposta na prevenção é, sem dúvida, o principal ponto de melhoria para o futuro. Assegurar os cuidados diários, como escovar os dentes pelo menos duas vezes ao dia, utilizar o fio dentário antes da escovagem ou consultar o dentista de seis em seis meses, é absolutamente indispensável para melhorar a saúde oral da população, reduzindo consequentemente os riscos de complicações mais graves, como a perda de dentes, ou até doenças como cancro, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, entre outras. Que daqui para a frente seja possível compreender que a aposta na saúde oral significa promover o bem-estar, a autoconfiança e a longevidade.