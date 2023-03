A preocupação com a estética do sorriso é um tema que leva cada vez mais os pacientes a visitar o seu médico dentista ou higienista oral. Existem tratamentos que provocam mudanças ao nível do bem-estar que não são visíveis aos olhos de cada pessoa, mas há outros que de facto podem influenciar bastante a imagem que temos de nós mesmos, levando mesmo a uma melhoria da auto-estima - é o caso do branqueamento dentário.

Existem dois tipos de branqueamento: aquele que é feito em casa, com recurso a moldeiras personalizadas, e o que é feito em consultório. Contudo, antes do paciente avançar, é sempre necessário realizar primeiro uma consulta de avaliação clínica, onde são feitos diferentes exames que asseguram a ausência de qualquer tipo de problema na cavidade oral, como a cárie ou doença periodontal. Como este é um tema bastante popular, a desinformação associada ao mesmo também é muita! Por isso, é importante partilharmos alguns mitos a que se deve estar atento:

1. O branqueamento dentário enfraquece os dentes – MITO

Quando realizado por profissionais de saúde oral e de forma segura, o branqueamento dentário não afeta estruturalmente os dentes. Os produtos atuam apenas no pigmento intríseco presente nos dentes, sendo que a reação química resultante destes não é abrasiva. Isto significa que a estrutura do dente fica ilesa. Apesar da facilidade que existe em se encomendar branqueamentos online, não o aconselhamos a fazer: o risco de estar a colocar produtos que podem ser prejudiciais à sua cavidade oral é bastante elevado.

2. O branqueamento dentário produz efeitos semelhantes em qualquer pessoa – MITO

A coloração intríseca (inicial) de cada paciente, a espessura e a transparência dos dentes, aliado aos hábitos alimentares e ao consumo de tabaco, são variáveis. Ou seja: os resultados também serão diferentes. A única semelhança que existe é que este procedimento permite sempre alcançar uma tonalidade dos dentes mais branca, mas que inevitavelmente irá variar de paciente para paciente.

3. As pastas branqueadoras do supermercado produzem o mesmo efeito que o branqueamento dentário com moldeiras ou em consultório – MITO

A maioria das pastas branqueadoras do supermercado têm na sua composição agentes abrasivos, como a sílica hidratada, carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio, que danificam a camada superficial do esmalte presente nos dentes. A combinação destes produtos culmina num efeito ilusório de branqueamento quando na verdade isto não acontece.

4. O branqueamento dentário tem curta duração – MITO

A durabilidade do efeito deste tratamento é variável de paciente para paciente, uma vez que está relacionado com hábitos de higiene oral, alimentares e até mesmo o consumo de tabaco. Existem casos em que o branqueamento se mantém durante muito tempo e outros em que é necessário realizar um reforço adicional, de forma a manter o tom dentário desejado.

5. Qualquer pessoa pode realizar um branqueamento dentário – MITO

Mais uma vez reforçamos: um acompanhamento profissional é essencial para garantir que está a fazer o tratamento mais adequado para o seu caso. Pacientes com sensibilidade dentária muito acentuada, mulheres grávidas ou em amamentação ou ainda pacientes que têm uma doença periodontal ativa, não podem realizar um branqueamento dentário.

O branqueamento é um tratamento eficaz e fiável, quando cumpridas todas as indicações dadas pelo profissional de saúde oral que o acompanha.

Um artigo de Aurica Ciobanu, Higienista Oral no Instituto de Implantologia.