“Com alguma cautela, é possível recomeçar, mas também é necessário entender que esta não será uma temporada normal de turismo ou de viagens, será uma temporada com uma lenta reabertura da economia, em que será possível fazer um pouco mais do que acontece hoje [dado o confinamento], mas não será um verão normal na Europa”, refere em entrevista à agência Lusa o especialista principal do ECDC para resposta e operações de emergência, Sergio Brusin.

Um dia antes de a Comissão Europeia divulgar recomendações para os setores do turismo e dos transportes, após o encerramento de fronteiras internas e externas da União Europeia (UE) e da suspensão de viagens para conter o surto, o especialista diz à Lusa as recomendações do centro europeu para estas áreas “são as mesmas” feitas em termos gerais.

“É possível retomar gradualmente [estes dois setores], mas só se [o país] conseguir monitorizar, fazer uma boa vigilância e tiver camas suficientes [nos cuidados intensivos] e equipamento de proteção suficiente para os serviços de saúde, trabalhadores na primeira linha e para a população em geral”, enumera Sergio Brusin.

E por notar que “o distanciamento físico e social está a resultar”, o especialista recomenda que esta medida continue a ser seguida pelos Estados-membros, tanto no que toca a meios de transporte como voos, como a locais como praias.