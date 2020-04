De acordo com uma nota enviada à agência Lusa, a campanha, promovida pela Associação Cultural e Humanitária da Bairrada e pela Santa Casa da Misericórdia, ambas no Luxemburgo, apela à "solidariedade para a angariação de fundos, destinados a apoiar hospitais em Portugal, especialmente na zona Centro, na compra de ventiladores, material médico e hospitalar".

Sob o lema, "A solidariedade não faz quarentena...Unidos somos mais fortes", as duas organizações sublinham "a urgência" e uma "atitude participativa" numa altura em que "vários hospitais lutam com falta de material".

"Neste momento de isolamento, não esqueçamos quem está na linha da frente a zelar por nós",apelam as duas organizações que abriram contas bancárias para a recolha de donativos.

As doações podem, assim, ser efetuadas através das contas da Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo (LU39 0020 1101 8237 0700 – BIL) ou da Santa Casa da Misericórdia no Luxemburgo (LU82 0019 4255 8673 5000 – BCEE).

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 535 mortos devido à COVID-19, mais 31 do que no domingo (+6,2%), e 16.934 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 349 (+2,1%).

Dos infetados, 1.187 estão internados, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 277 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados em 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.