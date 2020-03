“Evito sair de casa, apenas o faço para ir trabalhar. Trago comigo luvas e desinfetante no bolso”, conta, admitindo que começou a ficar bastante preocupado quando viu os países a tomarem medidas drásticas, como o fecho de fronteiras ou cancelamento de feiras.

Na Alemanha, as fronteiras já são controladas, as escolas e jardins-de-infância foram encerrados, tal como bares, discotecas, pubs, e parques infantis. As viagens de autocarro de longa distância foram proibidas e os restaurantes só podem estar abertos até às 6 da tarde.

“É difícil saber se as decisões, tomadas por um país ou outro, são as certas, as verdadeiras ou se vão ser tomadas a tempo e horas. Ninguém sabe (…) Há que ponderar os atos e decisões, ouvir os especialistas”, considera Manuel Campos.

“Penso que aqui se reagiu quando se devia ter reagido, as decisões e medidas foram tomadas com sentido, sem cair numa situação de pânico ou alarmismo. Isso foi tido em conta. Numa situação destas não vejo que a Alemanha tenha reagido mal”, avalia Alfredo Stoffel em declarações à Lusa.

Para o conselheiro das comunidades portuguesas na Alemanha, o país “teve uma atitude bem pensada, não se criou uma situação de pânico ou desinformação”.

Portugal registou ontem a primeira morte por COVID-19, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido. Trata-se de um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse a ministra, que transmitiu as condolências à família e amigos.

Há pelo menos 331 pessoas infetadas em Portugal, segundo o boletim diário de ontem da Direção-Geral da Saúde (DGS). Dos casos confirmados, 192 estão a recuperar em casa e 139 estão internados, 18 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). O documento da DGS assinala 2.908 casos suspeitos, dos quais 374 aguardavam resultado laboratorial. Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

O Governo português declarou na sexta-feira o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de segunda-feira, impondo restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, na quarta-feira, a doença COVID-19 como pandemia, justificando tal denominação com os “níveis alarmantes de propagação e de inação”. O surto de COVID-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 7.000 mortos em todo o mundo.