“No atual contexto de forte redução do número de concentração de pessoas em espaços fechados (por via das medidas, da informação e da redução do número de visitantes), a CML [Câmara Municipal de Lisboa] procederá a partir das 15 horas de hoje ao encerramento da área ao ar livre do Castelo de São Jorge”, lê-se numa nota na autarquia.

No comunicado, a autarquia esclarece ainda questões relacionadas com a manutenção de abertura do Castelo de São Jorge, que já tinha sido questionada na semana passada pelo STML - Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa e pelo BE/Lisboa, lembrando que, “desde a primeira hora”, o município encerrou todos os equipamentos desportivos, culturais e recreativos como medida para reduzir riscos de exposição e contágio do Covid-19.

Segundo a autarquia, a zona ao ar livre do Castelo de São Jorge permaneceu aberta “como forma de apoio à dispersão de turistas pela cidade”, tendo sido encerrados os espaços museológicos/interpretativos.

Contudo, é referido, “foram implementadas todas as medidas de proteção sobre atendimento público aos trabalhadores das bilheteiras”.

Por outro lado, até este fim de semana, “e numa situação possivelmente única a nível nacional”, permaneciam na cidade dezenas de milhares de turistas para os quais não foi possível promover ou assegurar regresso antecipado aos seus países, é acrescentado na nota.

“Assim, e como medida de saúde pública, a CML procurou assegurar a sua dispersão pelos diferentes espaços ao ar livre, evitando a sua concentração em menos locais e/ou como espaços fechados (como restaurantes ou cafés, centros comerciais ou outros)”, lê-se no comunicado.

Na terça-feira, a Câmara de Lisboa já tinha tomado um conjunto de “medidas temporárias para reduzir riscos de exposição e contágio” do Covid-19 e decidido encerrar os museus, galerias e bibliotecas municipais, assim como os teatros municipais (São Luiz, LuCa e Teatro do Bairro Alto), do Padrão dos Descobrimentos e do Cinema São Jorge.