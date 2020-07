Questionado pela agência Lusa sobre as "averiguações" que estão ser feitas pelo Ministério Público (MP) ao surto que surgiu num lar da cidade, José Calixto referiu apenas que “são as instituições a funcionar”.

Em resposta a uma questão da Lusa sobre a eventual abertura de um inquérito, o magistrado do MP coordenador da Comarca de Évora indicou na quinta-feira que "o Ministério Público está a proceder a averiguações sobre o assunto e situação em causa".

“A colaboração das diversas entidades tem sido total. A Proteção Civil, Segurança Social, Autoridade Regional de Saúde e a própria instituição [Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva] têm prestado toda a informação à investigação da Autoridade de Saúde Pública e dessa investigação haverá matéria que interessa ao Ministério Público”, afirmou hoje José Calixto.

Com a situação no lar, o concelho de Reguengos de Monsaraz regista o maior surto no Alentejo da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, com um total, segundo dados de hoje, de 131 casos ativos, 16 mortos e 14 pessoas curadas (cinco funcionários do lar e nove pessoas da comunidade).