José Castelo Branco foi acusado "pela prática de um crime de violência doméstica" pelo Ministério Público (MP) no início do mês, mas a informação foi tornada pública esta segunda-feira, dia 25 de novembro. Na rubrica 'Tema da Semana', do Fama ao Minuto, analisamos o caso, da acusação às reações dos implicados.