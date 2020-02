O número de mortes confirmadas pelo novo coronavírus subiu esta quinta-feira (sexta-feira na China) para 630 na China, com mais de 70 pessoas a morrerem em Hubei, região fortemente atingida por esta epidemia.

Na atualização diária do seu balanço, o Departamento de Saúde de Hubei confirmou 2.447 novos casos na província, onde o surto teve início.

Ao todo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), há 30.827 casos confirmados de coronavírus em todo o mundo, sendo que a grande maioria está na China.

O médico chinês que foi um dos primeiros a alertar publicamente sobre o novo coronavírus morreu hoje em Wuhan, em decorrência da doença, segundo o anúncio oficial do hospital onde trabalhava e estava internado.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e reforça as recomendações: Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra;

Evitar contato próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes;

Evitar contato com animais;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.

Poderão ainda ligar 808 24 24 24 (SNS24) para esclarecimento de questões.

O oftalmologista Li Wenliang morreu da infeção às 2h58 da manhã (horário local) de sexta-feira (quinta-feira em Portugal), informou o Hospital Central de Wuhan em uma publicação no Weibo. "O oftalmologista Li Wenliang do nosso hospital, que infelizmente foi infetado enquanto lutava contra a epidemia de pneumonia do novo coronavírus, morreu às 02h58 [...] apesar de todos os esforços realizados para salvá-lo", afirma a publicação.

Após atender pacientes com sintomas similares aos da Síndrome Respiratória Aguda Severo (Sars), Li enviou uma mensagem aos seus colegas advertindo-os para que usassem máscaras para se protegerem.

Mais tarde, as autoridades acusaram-nos, juntamente com outras oito pessoas, de "propagação de rumores". O médico contraiu a doença ao tratar um paciente. Alguns internautas chineses referem-se a este profissional de saúde como um herói, relata a AFP.

Veja em baixo o mapa interativo com todos os casos de coronavírus confirmados

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.

A primeira pessoa a morrer por causa do novo coronavírus fora da China foi um cidadão chinês nas Filipinas, no dia 2 de fevereiro.