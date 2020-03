Com quase 81.000 infeções e mais de 3.200 mortes, a China continua a ser o país mais afetado pelo vírus. Mas agora o balanço é superior no resto do mundo e na semana passada o presidente Xi Jinping declarou que a epidemia estava "praticamente contida".

"Tenho a impressão de que as pessoas contaminadas não podem sair e as que podem não estão doentes. Por isso estou tranquila", disse Lai Jinfeng, funcionária de uma creche, de 41 anos.

Mas os hábitos mudaram: as pessoas ainda não apertam as mãos e muitos cafés e restaurantes retiraram metade das cadeiras para que os clientes não se sentem muito perto uns dos outros.

Como forma de distração nas longas noites em casa, as casas noturnas criaram uma "discoteca virtual". Taxx, um dos clubes mais famosos de Xangai, afirma que milhares de pessoas ligam-se ao serviço todas as noites.

Primeira morte em Portugal

Portugal registou na segunda-feira a primeira morte por COVID-19, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido. Trata-se de um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Há pelo menos 448 pessoas infetadas em Portugal, segundo o boletim diário divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Numa mensagem em vídeo, o Presidente da República anunciou no domingo uma reunião do Conselho de Estado na quarta-feira para "analisar a situação". Marcelo Rebelo de Sousa deverá decidir amanhã se decreta ou não Estado de Emergência, um estado de exceção que só pode ser declarado em casos de grave ameaça ou perturbação da ordem democrática ou de calamidade pública.

O Governo português ativou na sexta-feira o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de segunda-feira, impondo restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.