Até ao momento já se registaram 60 mortos por COVID-19 em Portugal, mais 17 do que ontem, o que representa um aumento de mais de 30%. Há 3.544 infetados com SARS-COV-2 em território nacional e pelo menos 43 pessoas recuperaram da doença.

Os dados foram revelados esta quinta-feira no boletim epidemiológico da Direção-geral da Saúde (DGS.)

A fase de mitigação é a terceira e a mais grave fase de resposta à doença covid-19 e é ativada quando há transmissão local, em ambiente fechado, e/ou transmissão comunitária. A resposta é focada na atenuação dos efeitos da doença e na diminuição da sua propagação, minimizando nomeadamente a mortalidade associada. Nesta fase, os doentes ligeiros ficam em casa, os moderados vão aos centros de saúde, os graves, mas não críticos, são encaminhados para os hospitais e os críticos são internados.

- Nasceu mais um bebé de uma grávida infetada

Nasceu hoje no hospital de São João, no Porto, o segundo bebé filho de uma mulher infetada com o vírus da covid-19. O menino nasceu de cesariana, esta madrugada, e tanto a mãe como o filho “estão bem”. O bebé – o segundo de uma mãe infetada com o novo coronavírus a nascer no Hospital de São João, no espaço de quase uma semana -, não está infetado com o vírus, segundo um primeiro teste que será repetido nos próximos dias.

- DGS autoriza médicos a usarem fármacos do ébola e malária

Os doentes internados em Portugal com COVID-19 passam a poder ser tratados com os medicamentos da malária e do ébola ainda em investigação para uso no novo coronavírus, segundo a nova norma da Direção-Geral da Saúde. Na norma que entrou em vigor às 00:00 de hoje, a autoridade nacional de saúde lembra que não existem atualmente medicamentos autorizados para o tratamento de COVID-19, nem estão autorizadas quaisquer vacinas, mas que há várias moléculas apontadas como “possíveis candidatos terapêuticos”.

E no resto do mundo?