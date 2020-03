Só em 24 horas morreram 655 pessoas em Espanha por causa da COVID-19, o segundo país mais afetado pela pandemia em todo o mundo.

Ao todo, Espanha contabiliza 4.089 óbitos na sequência de infeção por SARS-COV-2, só atrás de Itália com 7.503 mortes.

Metade dos óbitos (2.090) registou-se na região de Madrid.

Na totalidade do país, há 3.679 pessoas em unidades de cuidados intensivos, 16,2% mais do que no dia anterior. Há 45.084 casos ativos no país. Até ao momento, 7.015 pessoas recuperaram da doença.

Nas últimas 24 horas foram diagnosticadas mais 6.673 pessoas com o vírus. O aumento no número de mortes em 24 horas foi de 19%, menos que na quarta-feira (+27%), quando o país registou 738 óbitos.

Portugal com 43 mortes

Em Portugal, de acordo com o balanço feito na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), registam-se 43 mortes, mais 10 do que na véspera (+30,3%), e 2.995 infeções confirmadas.

Dos infetados, 276 estão internados, 61 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 22 doentes que já recuperaram.