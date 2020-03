De acordo com o boletim diário da Direção-geral da Saúde (DGS), registaram-se até ao momento 43 mortes, mais 10 que ontem, e 2.995 casos confirmados de COVID-19 em Portugal.

Pelo menos, 1.591 pessoas aguardam resultado laboratorial, há já 22 recuperados e 13.624 cidadãos permanecem em vigilância pelas autoridades.

Os dados do boletim indicam que dos casos confirmados de infeção por SARS-COV-2, 276 estão internados, dos quais 61 em unidades de cuidados intensivos.

Quando ao número de mortes, 20 ocorreram no Norte, 10 no Centro, 12 em Lisboa e uma no Algarve. Dos 43 óbitos, 30 registaram-se no sexo masculino e 13 no sexo feminino.

A maioria das mortes (25) ocorreram em pessoas com mais de 80 anos. Há ainda 7 mortes, todas do sexo masculino, no grupo etária dos 70-79 anos, 7 óbitos entre os 60-69 anos e 4 entre os 50-59 anos.

Segundo o boletim da DGS divulgado hoje, desde 1 de janeiro, já se registaram até ao momento em Portugal 21.155 casos suspeitos, sendo 16.569 não confirmados.

No que toca aos recuperados, 3 estão no Norte, 8 no Centro e 11 em Lisboa e Vale do Tejo.

A maioria (51%) dos pacientes apresentou febre e tosse (62%), sendo que 36% apresentaram também dores musculares, 23% tiveram fraqueza generalizada, 19% dificuldade respiratória e 28% cefaleia.

A região Norte é aquela que regista o maior número de casos confirmados (1.517), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (992), da região Centro (365), do Algarve (62) e Alentejo (12).

O boletim da DGS que a Madeira apresenta 16 casos positivo e os Açores 17. Há 14 casos de doentes com residência fora do país.

Relativamente aos casos importados, são 155 e oriundos de vários países: 46 de Espanha, 30 de França, 20 de Itália, 13 da Suíça e 12 do Reino Unido.

Os três concelhos com mais casos casos confirmados são Lisboa (187), Porto (137) e Maia (119).

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Espanha superou hoje a China em número total de óbitos por COVID-19, com 3.434 mortes, sendo já o segundo país com mais mortes por coronavírus, apenas atrás de Itália (com mais de 6.800). Espanha registou 738 mortes em 24 horas e já conta com 47.610 infetados no total. Há 26.960 pessoas hospitalizadas e 5.367 já receberam alta.

Pelo menos 3.166 pessoas permanecem em estado considerado crítico, estando em unidades de cuidados intensivos.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto causado pelo vírus SARS-COV-2 espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Já morreram mais de 19 mil pessoas, segundo um balanço divulgado hoje pela agência de notícias France-Presse.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos.

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, conta com mais de 81.200 casos, tendo sido registados 3.281 mortes.

A cidade de Wuhan, capital de Hubei e onde foram detetados os primeiros doentes, voltou a não registar novo caso de contágio local, indicou a Comissão de Saúde chinesa.

Os países mais afetados a seguir à Itália, Espanha e China são o Irão, com mais de 2.000 mortes, a França, com 1.100 mortes (22.300 casos), e os Estados Unidos, com cerca de 600 mortes (mais de 50.000 casos).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

