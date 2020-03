Em comunicado, a autoridade frisa que, dos 22 casos positivos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, seis são na ilha Terceira, três no Faial, sete em São Jorge, cinco em São Miguel e um no Pico.

Os dois novos casos na Terceira referem-se a duas mulheres, uma de 25 anos e outra de 29 anos.

A primeira, diz a nota enviada à imprensa, "teve contacto com dois casos positivos registados na ilha", enquanto a segunda fez "o mesmo voo do grupo de participantes" de um cruzeiro ao Dubai, no começo de março, de onde resultaram nove casos de covid-19 nos Açores.

Os novos casos confirmados no Faial correspondem a uma mulher, de 67 anos, e a um homem, de 38, ambos com passagem recente pela cidade do Porto.

Já o novo caso confirmado em São Miguel é de uma mulher, de 30 anos, que participou também no cruzeiro ao Dubai.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 19.000.