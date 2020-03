A equipa acompanhou 33 mulheres grávidas de Wuhan, cidade onde a doença por trás da pandemia de COVID-19 foi identificada, e descobriu que três bebés foram infetados com o novo coronavírus ao nascer (uma taxa de nove por cento, embora numa amostra muito pequena).

Os cientistas relataram as suas descobertas no Jornal da American Medical Association (JAMA) Pediatrics, no qual escreveram: "Como procedimentos rígidos de controlo e prevenção foram implementados durante o parto, é provável que as fontes do SARS-CoV-2 nas vias respiratórias superiores dos recém-nascidos ou nos ânus sejam de origem materna".

SARS-CoV-2 é o nome técnico do vírus.

Todos os três bebés infetados eram do sexo masculino e todos nasceram por cesariana porque as suas mães tiveram pneumonia associada à COVID-19.

Além disso, um deles nasceu prematuro com 31 semanas, por conta do sofrimento fetal, e precisou ser reanimado.

Os dois bebés que nasceram no tempo esperado apresentaram letargia e febre, e um teve pneumonia. Ambos foram tratados em unidades de terapia intensiva e testaram negativo para o vírus no sexto dia de vida.