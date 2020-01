De acordo com Duarte Soares, Portugal tem de refletir na ideia de que para manter os doentes no domicílio tem de haver mais ambição.

“Somos hospitalocêntricos. A única forma de reforçar a presença dos doentes em casa é, além de serviços clínicos especializados que possam ir ao domicílio, envolver também a comunidade à volta da família”, sublinhou.

Os dois projetos-piloto venceram o concurso “Portugal Compassivo – Laços que cuidam”, apoiado pela Fundação La Caixa, no âmbito do concurso lançado para Apoio a Movimentos Associativos.

As comunidades compassivas são, segundo o responsável, uma “resposta ao desafio colocado a uma sociedade em envelhecimento”.

O projeto “Porto – Cidade Compassiva/Porto Oriental – Comunidade Compassiva” está a ser implementado nas três freguesias da área de referência do Serviço de Cuidados Paliativos, do Centro Hospitalar Universitário de S. João.

A apresentação pública do projeto realiza-se no dia 20 no salão da Assembleia Municipal do Porto, estando prevista a presença do presidente da câmara, Rui Moreira.

No concelho da Amadora, o projeto “Amadora Cidade Compassiva” é promovido pela Cooperativa LInQUE – Cuidados Paliativos em casa.