Quando confrontados com as decisões acerca da escolha da faculdade e carreira, os jovens adultos com SA muitas vezes mostram dificuldades em fazer a mudança para um estilo de vida mais independente, em verbalizar o pensamento, podendo existir dificuldades em interagir no contexto de trabalhos de grupo. Neste sentido, poderá ser sensato decidir sobre o número de disciplinas do curso para cada semestre, uma vez que poderão precisar de mais tempo para se ajustar a este novo estilo de vida.

Há vantagens em que permaneçam em casa, pelo menos no primeiro ano da universidade, uma vez que os motivos pelos quais podem desistir do curso estão mais relacionados com problemas de gestão de stress do que com falta de capacidade intelectual ou compromisso. Porém, alguns adaptam-se tão bem à vida académica que a investigação e a academia se tornam a sua carreira para toda a vida.

Que constrangimentos e oportunidades no mundo do trabalho?

Não há nenhuma carreira que seja impossível para alguém com SA. Contudo, encontrar e manter um trabalho com uma carreira adequada parece não ser tão fácil como para as pessoas comuns com as mesmas qualificações. Não obstante a sua capacidade e vontade, enfrentam desvantagens significativas e alguma falta de compreensão e apoio nos seus contextos laborais. Não serão tão autoconfiantes durante uma entrevista de emprego, não lhes é naturalmente fácil ambientarem-se a novos procedimentos, responder de forma flexível a situações imprevistas ou comunicar eficazmente.

A tendência para o isolamento social, desconforto e até ansiedade social podem conduzir a situações de desemprego ou a trabalhos em que são subutilizadas as suas capacidades. Apresentam assim maior probabilidade para mudar de emprego mais frequentemente, limitando o seu potencial de crescimento e desenvolvimento de carreira, contribuindo para o aumento de stress, estados depressivos e instabilidade financeira.

Porém, os empregadores deverão saber que estas pessoas possuem qualidades preciosas e muito úteis em diversos contextos. Tipicamente são de confiança, persistentes, perfecionistas, capazes de identificar erros facilmente, atentos ao detalhe e com probabilidade de serem bem-sucedidos na rotina e com expetativas claras. Serão potencialmente bem-sucedidos em contextos que requerem pensamento visual, processamento de informação sistemática ou habilidades técnicas precisas. Contudo, é preciso cuidado para não estereotipar estes interesses e vocações, uma vez que existem pessoas com SA em todas as profissões.

O colaborador com SA valorizará um feedback regular que confirme o seu sucesso, as áreas a melhorar e como atingir essa melhoria, podendo também ser útil apoiá-lo na gestão do tempo e prioridades. Além do aumento do rendimento disponível, os benefícios de um emprego bem-sucedido são uma melhor auto estima, desenvolvimento de uma nova rede social e possibilidade de demonstrar talentos e capacidades.

Como são vividas as relações amorosas?

Sabemos que a interação social e as competências de comunicação, a par da capacidade para nos pormos no lugar do outro são fatores importantes para iniciar e manter relações amorosas. Neste sentido, as dificuldades já referidas poderiam fazer-nos adivinhar que as pessoas com SA não estabelecem relações amorosas. Contrariamente a essa expetativa, existem pessoas que iniciam relações de longo prazo, casam e têm filhos. Aliás tendem a possuir um conjunto de características que promovem o sucesso de uma relação romântica: confiabilidade, estabilidade e lealdade.

A maior parte destas pessoas considera as relações amorosas desejáveis; pelo que algumas permanecem solteiras, não por falta de interesse, mas porque sentem dificuldades em iniciar e manter uma relação desta natureza. São relatados medos de não ser capaz de corresponder às expetativas de um parceiro, não saber como encontrá-lo ou não saber como uma relação funciona.

Podem ser conotados de arrogantes por não tomar as emoções dos outros em consideração, e por isso parecerem superiores ou demasiado críticos. Contudo, atribuir uma intenção assume uma motivação que, por vezes, pode não existir. Aceitá-los pelo que são, procurando não sentir as suas ações como ataques pessoais, abrirá espaço para apreciá-los pelas suas verdadeiras qualidades.

E para os pais, que desafios?

Fonte primária de suporte prático e emocional para estas pessoas, os pais encaram a prestação de cuidados aos filhos, como algo que faz parte das suas vidas diárias. Enquanto pais de crianças e jovens podem mostrar-se bastante resilientes adotando várias estratégias: desde o aconselhamento médico, à articulação com a escola; apoiando a estruturar as tarefas de forma rotineira e com pistas visuais tipo esquema; elogiando e valorizando o esforço na utilização correta das competências sociais e facilitando hábitos de autonomia. No entanto, à medida que estes jovens se tornam adultos, estes pais vão envelhecendo, apresentando maiores vulnerabilidades e podendo preocupá-los o futuro, quando já não conseguirem proporcionar esse apoio aos filhos. É assim fundamental contrariar o seu próprio isolamento, criar uma rede de suporte desde cedo, pedindo ajuda a técnicos, mas também aceitando o apoio da família e dos amigos.

Quando pedir ajuda? E que apoios disponíveis?

O ideal será um diagnóstico precoce e acompanhamento na infância (habitualmente realizado por especialistas nas áreas da pediatria, neurologia pediátrica ou pedopsiquiatria) para redução de problemas psicológicos secundários como a depressão e ansiedade. Isto porque na fase adulta são, normalmente, estas questões que os fazem pedir ajuda: um crescente isolamento social associado à frustração em estabelecer e manter relações de amizade e amorosas, sentimentos de rejeição, altos níveis de ansiedade e evitamento.

Embora não exista um tratamento único com resultados a longo prazo, a psicoterapia individual pode ajudar no autoconhecimento e aceitação, reduzir o nível de dúvida e autocrítica, apoiando numa melhor tomada de decisão (na escolha da carreira, emprego ou relações pessoais). Pode ainda ajudar na redução de stress, no treino da comunicação assertiva, permitindo à pessoa articular melhor a sua perspetiva e tornar-se mais consciente de como as suas palavras e ações afetam os pensamentos dos outros. Compreender fatos importantes da sua vida e lidar com um mundo que nem sempre entendem, são também benefícios deste apoio. Instituições como a APSA (Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger) promove o apoio e integração destas pessoas, disponibiliza um conjunto de iniciativas muito úteis ao nível da educação, mas também da empregabilidade, que vale a pena conhecer.

As explicações são de Margarida Lavinha Costa, Psicóloga Clínica no Hospital CUF Infante Santo.

Quem é Greta Thunberg?

Aos 16 anos, a sueca Greta Thunberg alcançou o primeiro objetivo a que se propôs na luta contra as alterações climáticas: captou a atenção dos líderes mundiais, organizou os jovens e mobilizou consciências entre a sociedade civil.

Tal como a causa que defende, a ativista climática, escolhida pela redação da Lusa como personalidade do ano em 2019, acabou por se tornar ela própria num tema fraturante.

Dos elogios do Papa à manifesta irritação de Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, passando pelo desdém com que o chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, trata as questões que lhe são desconfortáveis, o mundo parece não ficar indiferente à jovem sueca, que começou um movimento internacional pelo clima sozinha, com um cartaz de papelão, em frente ao parlamento do seu país, uma cruzada que a leva hoje às mais altas instâncias.

Uma “pirralha”, nas palavras de Bolsonaro, que não perdoou a Greta Thunberg a defesa dos índios da Amazónia, uma “criança muito feliz”, na ironia de Donald Trump, quando confrontado com a revolta da adolescente no palco das Nações Unidas, onde se dirigiu diretamente aos líderes mundiais para lhes perguntar “como se atrevem” a roubar-lhe os sonhos, a pôr em causa o futuro nas novas gerações, num planeta que a cada dia dá sinais de profundas mudanças no clima que suporta a humanidade.

Às críticas, pelo ativismo, pelo aspeto físico, pelas roupas que veste, pela própria doença de Asperger - que assumiu como uma diferença que usa a seu favor -, Greta Thunberg responde com a maturidade de quem sabe que está a criar incómodo: “Ouçam apenas e ajam de acordo com a ciência”.

Ativista sueca foi considerada Personalidade do Ano pelo revista Time em 2019 créditos: EPA/GIAN EHRENZELLER

Do Papa Francisco recebeu palavras de estímulo. “Vai em frente e que Deus te abençoe”, disse o líder da Igreja Católica à jovem ativista, no Vaticano, depois de esta lhe agradecer as posições que tem assumido em defesa do ambiente.

Face aos inúmeros convites que recebe para estar presente em manifestações, conferências e entregas de prémios, Greta Thunberg tem gerido a agenda, com algumas restrições, nomeadamente no que toca aos meios de deslocação, privilegiando as travessias do Atlântico em veleiros e usando o comboio para deslocações na Europa.

Foi assim que aconteceu, quando a caminho da cimeira da ONU sobre o clima, em Madrid, passou este mês por Lisboa, onde foi recebida na doca de Santo Amaro por jovens ativistas, mas também pelo presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina, e representantes do parlamento.

Ao aparato à sua volta, a jovem sueca responde que não se sente uma “estrela pop”. Ainda assim, foi obrigada a abandonar a manifestação em que participava em Espanha, por recomendação da polícia.

À COP 25, Greta Thunberg levou preocupações, mas também esperança, embora considere que a esperança está em cada cidadão e não tanto nos governos ou nas grandes empresas.

"Não há sentido de urgência porque os nossos líderes não se comportam como se houvesse", afirmou perante uma plateia de dezenas de delegações nacionais e de organizações, defendendo que só a "pressão popular" os pode levar a agir.

Enquanto decorria a cimeira de Madrid, que terminou no domingo com resultados desapontantes, Greta Thunberg foi eleita “Personalidade do Ano” pela revista Time.

Na eleição realizada também entre os jornalistas da Lusa, a ativista sueca foi a vencedora entre uma lista de nomeados para “Personalidade Internacional do Ano 2019” que incluía o Papa, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, e o Presidente norte-americano, Donald Trump.

Da greve às aulas, que decidiu iniciar sozinha para protestar frente ao parlamento sueco, depois das ondas de calor e incêndios que assolaram o país, no ano passado, a adolescente ninspirou manifestações com milhares de participantes em vários países e saltou para a capa da Time em maio.

“Agora estou a falar para o mundo inteiro”, escreveu ao partilhar o artigo nas redes sociais a promotora das chamadas “sextas-feiras pelo futuro”, em que muitos jovens faltam às aulas para exigir medidas dos governos em defesa do ambiente.

Nascida em Estocolmo em janeiro de 2003, filha de uma cantora de ópera e de um ator, Greta Thunberg tem motivado as mais diversas reações, com muitos dos críticos a considerarem que está a ser manipulada ou que representa uma visão radical na questão das alterações climáticas.

Pelo caminho vai também recolhendo apoios e tentando dar a outros jovens um pouco do protagonismo que atraiu para si.

A reação que causou levou o filósofo e ecologista Viriato Soromenho-Marques a afirmar que foi preciso aparecer uma criança para dizer que “o rei vai nu”.