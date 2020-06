Winnie Harlow é uma top model do Canadá. Tem 24 anos e ficou famosa por desafiar os padrões de beleza internacionais: é portadora de vitiligo, uma doença cutânea, e desfila em certames de moda de todo o mundo. Foi descoberta por uma supermodelo no Instagram. Hoje é o Dia Mundial do Vitiligo.

EPA/FRANCK ROBICHON