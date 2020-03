A ioga é uma disciplina originária da Índia e une aspetos físicos, emocionais e espirituais. Não favorece apenas o bem-estar corporal, mas procurar despertar a união do corpo e da mente. Isso significa desenvolver um estado de harmonia, paz e serenidade por meio do auto-conhecimento e da integração com o mundo exterior. Em apenas sessão, já é possível sentir benefícios no bem-estar geral.

Os conselhos são da Personal Trainer Sara Brito do Fitness Hut - Grupo Vivagym.