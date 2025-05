Com a chegada de temperaturas mais baixas, muitos pacientes me perguntam: “qual o melhor conselho que me pode dar para me proteger das constipações?”. Mas será mesmo que o frio é o verdadeiro culpado pelas constipações? A resposta não é tão simples como pode parecer.

Cientificamente, as baixas temperaturas não são por si só as culpadas das constipações. Estas são causadas por vírus na maioria dos casos, sobretudo o rinovírus, que se transmite de pessoa para pessoa sobretudo por contacto próximo (através de gotículas no ar quando espirramos ou tossimos) ou por superfícies contaminadas.

O frio desempenha outro papel. Com a descida das temperaturas, tendemos a passar mais tempo em espaços fechados, muitas vezes com pouca ventilação, o que facilita a propagação de vírus. Além disso, o ar frio e seco pode enfraquecer as defesas naturais do nosso organismo, tornando-o mais vulnerável.

Outro fator importante é o comportamento humano nestas alturas: no inverno, é comum tocarmos mais no nariz, boca e olhos – portas de entrada para vírus – seja por causa do desconforto causado pelo ar seco ou pelas mudanças de temperaturas.

Portanto, não é o frio que nos constipa, mas a descida de temperaturas cria condições favoráveis para a propagação de vírus e infeções, secundárias ao enfraquecimento do sistema imunitário. Recomendo a prática de “etiqueta respiratória” nessas alturas, com uma excelente higiene as mãos, bom arejamento dos espaços e proteção contra o frio, agasalhando-se.

Todas estas medidas permitem-nos evitar os vírus respiratórios que adoram as baixas temperaturas tanto quanto nós gostamos de um cobertor quente!

Um artigo do médico Ricardo Moutinho Guilherme, especialista em Medicina Geral e Familiar e especializado em Medicina Estética e Antienvelhecimento na ClínicaLab – Cascais.