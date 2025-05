Esta é uma dúvida muito comum nas minhas consultas e um dos motivos de alertas de avós e pais: “Não saias com o cabelo molhado, senão vais ficar doente!”. Mas será que isso é verdade?

A resposta curta é: sair com os cabelos molhados não causa doenças diretamente. O que pode acontecer é existir uma maior sensibilidade ao frio, o que em certas situações pode facilitar o aparecimento de sintomas respiratórios, mas não é o cabelo molhado o vilão principal.

As doenças como resfriados, gripes e outras infecções respiratórias são causadas por vírus e bactérias, e não pela temperatura do corpo ou pela humidade dos cabelos. No entanto, estar com o corpo exposto ao frio, especialmente com o cabelo molhado em dias frios ou ventosos, pode enfraquecer temporariamente o sistema imunológico, tornando-o mais vulnerável a estes agentes.

Além disso, ficar muito tempo com o couro cabeludo húmido pode causar desconforto, cefaleias (dores de cabeça) e, em alguns casos, até favorecer o aparecimento de fungos, principalmente se houver um uso prolongado de chapéus ou gorros.

Outro ponto importante é o cuidado com o cabelo. Sair com ele molhado, especialmente em dias de muito vento ou sol forte, pode torná-lo mais frágil e quebradiço. Isso acontece porque os folículos capilares húmidos estão mais suscetíveis a danos mecânicos e agressões externas.

Em resumo: sair de casa com os cabelos molhados não faz mal por si só, mas pode contribuir indiretamente para o aparecimento de doenças ou desconforto se combinado com frio, vento ou baixa imunidade. Sempre que possível, seque bem o cabelo antes de sair de casa, especialmente no inverno.

Cuide da sua saúde - e do seu cabelo também!

Um artigo do médico Ricardo Moutinho Guilherme, especialista em Medicina Geral e Familiar e especializado em Medicina Estética e Antienvelhecimento na ClínicaLab - Cascais.