Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os níveis de humidade relativa no ar têm oscilado entre os 90% a 100% devido à chuva intensa que se fez sentir nas últimas semanas, mas também pelo facto de as temperaturas terem estado acima do que é habitual para os meses de dezembro e janeiro.

Sim, há mesmo um fenómeno atípico de humidade a afetar as casas portuguesas e a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor alerta que "em excesso, a humidade é desconfortável, além de favorecer a corrosão e outros danos nos materiais, sem falar do tão desagradável cheiro a mofo. A somar a tudo isto, a humidade pode ser prejudicial para a saúde, devido ao desenvolvimento de fungos e ácaros, que propiciam infeções respiratórias, alergias e asma em indivíduos sensíveis".

Quais os riscos para a saúde?

O excesso de humidade ambiental aumenta a possibilidade de contrair doenças do foro respiratório, como asma, sinusite, e infeções pulmonares, como a bronquite.

O frio e a humidade provocam um aumento das dores em pessoas com doenças reumáticas, e o bolor é um organismo microscópico que se reproduz e que pode provocar asma.

Segundo o médico David Barros Coelho, pneumologista no Centro Hospitalar Universitário São João e membro da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, a humidade favorece a proliferação de fungos.

"Os fungos crescem mais e temos colónias que podem ser vistas a olho nu, os chamados bolores. E os fungos em grande concentração podem afetar múltiplos órgãos", refere, e inclusivamente causa pneumonia por fungos e doentes mais vulneráveis, disse em declarações à CNN Portugal.

Algumas sugestões para acabar com a humidade em sua casa