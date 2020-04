Identifique os 7 tipos de micotoxinas

São conhecidas mais de 400 micotoxinas, produzidas por 350 espécies de bolores, assim como cerca de mil metabolitos de bolores tóxicos.

Aflatoxinas

É o grupo mais estudado. Foi descoberto em 1960, depois da morte de 100 mil frangos por terem ingerido alimento com óleo de amendoim contaminado.

As aflatoxinas são produzidas por duas espécies de Aspergillus e produzem um conjunto de compostos de toxicidade diferente. Estas substâncias incluem as aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 e ainda a aflatoxina M1. Podem contaminar milho, soja, amendoins, figos secos, pistáchios, nozes de macadâmia, entre outros, e a M1 pode estar presente no leite e laticínios. Alguns animais, como as vacas, metabolizam estas micotoxinas e transmitem-nas através do leite e seus derivados e do chocolate e até da carne (incluindo produtos de charcutaria).

As aflatoxinas, em particular a aflatoxina B1, são substâncias genotóxicas cancerígenas, ou seja, podem causar cancro no fígado, encefalopatia, síndroma de Reye, imunotoxicidade, entre outros.

Ocratoxinas

Este grupo foi descoberto em 1965. Em ambientes com 30ºC, conseguem reproduzir-se na máxima quantidade. São bastante estáveis e duram muito tempo depois de ser consumidas num qualquer alimento. A ocratoxina A é produzida por fungos das espécies Penicllium e Aspergillus. Encontram-se nos cereais, nas uvas, no vinho, no café, na cerveja, nas especiarias, no cacau, nos frutos secos e em produtos à base de carne.

A ocratoxina A é cancerígena, nefrotóxica, teratogénicas, imunotóxica e possivelmente neurotóxica. Estão na origem de cancro, nefropatia dos Balcãs aguda e distúrbios neurotóxicos.

Fumonisinas

Descobertas em 1988 são produzidas por espécies do género Fusarium. Conhecidas por causarem grandes prejuízos em culturas de milho, podem também ser encontradas na cevada, no centeio, na aveia, no arroz, em rações e farinhas.

Podem causar cancro (em particular do esófago), teratogénese e distúrbios gastrointestinais.

Tricotecenos

Grupo de micotoxinas produzidas por diferentes géneros de fungos. Podem contaminar o milho, a cevada, o centeio, a aveia e o arroz, além de alimentos compostos para animais. Como têm um metabolismo rápido, é pouco provável que se acumulem nos animais e, depois, sejam transferidas para a carne, o leite ou os ovos.

Podem causar hematoxicidade, imunotoxicidade e distúrbios gastrointestinais.

Patulinas

São produzidas por uma grande quantidade de fungos nomeadamente dos géneros Penicillium, Aspergillus e Byssochlamys. Alguns conseguem fazê-lo a temperaturas inferiores a 2ºC. São muito resistentes ao calor e conseguem manter-se estáveis a 100ºC durante 15 minutos. As patulinas encontram-se na maçã e em outros produtos à base de fruta, como sumos e cidra, mas também no pão, nas bananas, nas peras, nas uvas, no ananás e nos pêssegos.

Não são cancerígenas, mas podem causar hiperemia gastrointestinal, distensão, hemorragias e formação de úlceras. Também podem levar a alterações do sistema imunológico.

Zearalenonas

É um grupo de pelo menos 5 micotoxinas produzidas por algumas espécies do mesmo fungo. Trata-se de um composto muito estável durante o armazenamento, que não se degrada a altas temperaturas. Encontramo-las no milho, na cevada, no arroz, na aveia e na soja. Prejudicam animais, principalmente os porcos

Têm um efeito hormonal e estrogénico. Nas mulheres, podem afetar a glândula mamária, o fígado, o útero e o hipotálamo. Nos homens, em doses elevadas, podem produzir inflamação testicular e da próstata.

Alcaloides de Ergot

Foram descobertos no século XVI. Afetam, principalmente, o centeio, mas também o trigo, a aveia e a cevada. Alteram o sistema nervoso e provocam problemas de fertilidade.