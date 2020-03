Lacticínios

Não é novidade que os lacticínios são alimentos muitos perecíveis e que carecem de refrigeração. O leite vendido em pacotes, sofre processos de tratamentos térmicos que destróem os microrganismos. Depois de aberta a embalagem, o prazo de validade do alimento é substancialmente reduzido para três dias, mesmo refrigerado. Para além do desenvolvimento microbiano, há que ter em atenção os queijos elaborados a partir de leite cru, pois se os animais estiverem contaminados com a bactéria Brucella, esta estará presente no leite e provocará infeção, conhecida como febre de Malta.

Enlatados

Desde há muito que alimentos enlatados estão no grupo dos mais seguros para consumo. Contudo se verificar, que mesmo dentro do prazo de validade, a lata se encontra opada tal significa que o processo de tratamento por calor (apertização) não destruiu os esporos (forma resistente) da bactéria Clostridium botulinum, cuja intoxicação é conhecida como botulismo.

Pão

Apesar de ser um produto alimentar seco e menos suscetível ao desenvolvimento microbiano, o pão não está liberto deste. Todos nós já nos deparámos com pão com bolores, estes tão pouco simpáticos visitantes das nossas cozinhas. Na realidade são microrganismos com pouca necessidade de água para se desenvolverem. Basta-lhes um banquete de temperatura amena, um pH (grau de acidez) favorável e nutrientes que encontra no próprio pão, como os hidratos de carbono. Os bolores mais vulgares são os Penicillium e a sua característica coloração verde.

Enchidos

A ingestão de enchidos crus pode ser uma via de doença, caso o animal de origem se encontre contaminado com parasitas, como a Trichinella, estando muito associado à carne de porco e javali. A triquinelose é transmitida ao Homem através da carne parasitada, que contem a forma enquistada nas células musculares. Processos de fumagem e de salga podem não ser suficientes para destruir as formas parasitárias.

Cereais e frutos secos

Os cereais e alguns frutos secos são muitos sensíveis à contaminação por fungos, especialmente se não estiverem armazenados em locais secos, isentos de humidade. As toxinas produzidas pelos fungos, como por exemplo o Aspergillus, são perigosas e suscetíveis de provocar doenças como cirrose ou mesmo doenças oncológicas.

Fruta

Retirar o bolor ou a mancha castanha da peça de fruta e comer… não deve comer, os fungos produzem toxinas que facilmente se dispersam por toda a fruta e como tal não deve consumir fruta contaminada e com aspeto deteriorado.