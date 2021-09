Passamos grande parte dos nossos dias preocupados com aquilo que está certo e com aquilo que está errado e queremos a todo o custo fazer o que à partida consideramos correto. Mas no que toca às nossas emoções temos tendência a ter comportamentos e ações “anti-saúde”, tal como, muitas vezes, fazemos com a nossa raiva.

Teimamos em acreditar que ter raiva é feio e fazemos os possíveis para ignorá-la e escondê-la. Mas, sempre que o fazemos apenas nos limitamos a acumular dentro de nós tudo aquilo que devíamos ser capazes de expressar e de libertar para nos tornarmos mais leves e de bem connosco próprios. A verdade é que sempre que vivenciamos uma injustiça, vamos experienciar raiva como uma forma de nos alertar para essa injustiça e, nessas circunstâncias, temos - naturalmente - o instinto de atacar. No entanto, sabemos que não devemos atacar e aquilo que fazemos em vez de encontrarmos uma forma adaptada de expressar e libertar a nossa raiva, é acabar por contê-la. Mais angústia e impulsividade Sempre que contemos a raiva, contribuímos para o aumento da nossa angústia e da nossa impulsividade. A raiva contida vai sempre ter de se expressar seja no momento certo ou, mais tarde, sob a forma de expulsão, ou até sob a forma do adoecer físico. Por isso, se queremos respeitar as nossas emoções, é essencial aceitarmos que podemos sentir raiva. Sentir raiva é saudável e é um sinal que o nosso corpo está em equilíbrio. Assim, a fórmula será: permita-se a sentir raiva, sempre que vivencia uma injustiça! E, permita-se a expressar essa raiva sempre que a sente - expresse seja através da palavra, mostrando aos outros o que está a sentir, seja através do exercício físico ou até através da arte, por exemplo. Liberte-se O mais importante é que de forma clara e consciente nos permitamos a libertarmo-nos da nossa raiva, dando espaço para que ela saia de dentro de nós. Depois de se libertar da sua raiva, permita-se a dar-lhe um significado, isto é, a perceber porque motivo a situação ou a pessoa em questão o fez sentir essa injustiça? Há alguma coisa que possa fazer ou reforçar internamente para que, numa próxima circunstância, não sinta a situação/pessoa da mesma forma? No fundo, é essencial pensarmos de forma consciente, pensar quais os principais contornos dessa raiva, de forma a minimizarmos o impacto de situações futuras e garantirmos que a raiva saiu mesmo de dentro de nós. Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram