Perante os desafios do dia a dia, muitas vezes, sentimo-nos menos capazes e a obter uma performance inferior àquela que seria expectável para nós próprios.

Muitas vezes, este sentimento perante os desafios e este decréscimo de performance está associado a questões relacionadas com a forma como — mesmo que inconscientemente — nos sentimos inseguros e pouco confiantes.

Por isso, se sente que está a perder a força e o rumo em alguns desafios, comece por reforçar a sua segurança interna, optando por:

1. Tomar consciência das suas fragilidades

Dedique-se a olhar para os seus piores lados, para os seus pontos mais frágeis. À medida que os identifica, torna-se mais claro para si os momentos que podem gerar ruturas ou diminuição da performance, sendo, assim, possível fazer a preparação necessária para enfrentar os desafios nos momentos mais difíceis.

2. Identificar e valorizar as suas potencialidades

Fique atento aos pontos fortes e permita-se a dar-lhes “palco” no seu dia a dia. Ao tomar consciência dos seus pontos fortes, mais facilmente será capaz de permanecer confiante e estável perante os desafios que apelem às suas melhores competências.

3. Modificar os pensamentos negativos

Sempre que surgem pensamentos que impliquem a sua própria desvalorização, ou que tenham uma tónica de insucesso e incapacidade, de forma ativa procure alterá-los, começando por olhar para as crenças e para os medos que estão por detrás desses pensamentos, para, depois, ao ganhar consciência do que está a gerar esses pensamentos, conseguir libertar-se deles.

4. Aceitar-se a si próprio

Comece por evitar comparar-se com todos aqueles que estão à sua volta,. Lembre-se que é um ser único, com características únicas e as suas vivências e o seu contexto são igualmente únicos. E, por isso, sempre que se compara acaba por ter tendência a comparar apenas a superfície, o que tende a ser decepcionante. Opte por se aceitar por completo, por aceitar aquilo que é aceitar a sua autenticidade e aquilo que consegue dar e obter ao nível de performance em primeiro lugar. Só para depois, com aceitação plena de si, se assim o desejar, pode gerar mudanças positivas que lhe permitam atingir os seus objetivos.

Conseguirmos estar seguros e confiantes ao longo da nossa vida nem sempre é uma tarefa simples. Muitas vezes há fatores internos e externos que abalam — mesmo que apenas temporariamente — a nossa segurança interna. No entanto, o essencial é termos consciência desses fatores, para conseguirmos lidar com eles de forma eficiente e permitirmo-nos pensar sobre nós próprios de forma a garantir que, gradualmente, vamos reforçando a nossa capacidade de nos sentirmos seguros e confiantes perante os desafios.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.