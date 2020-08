A perturbação obsessivo-compulsiva, nas suas várias formas de expressão, pode gerar estados de intermináveis e insustentáveis dúvidas, receios ou medos, o que já levou alguns autores clássicos a intitularem a doença como “a loucura da dúvida”.

O homem que está a escassos meses de ser pai e que desenvolve o medo atroz de ser pedófilo ou o homem que se debate com o imenso receio de ser homossexual são meros exemplos de casos em que estas pessoas facilmente são invadidas por pensamentos intrusivos, recorrentes e ruminantes sobre esses temas, levando a um questionamento constante. Alternam a atividade mental entre a assustadora auto confirmação do que é altamente receado e a certeza de que não são quem receiam ser e, nesta inconstância, geram e reforçam obsessões e compulsões, que determinam um longo e infindável círculo vicioso.

Em algumas pessoas com perturbação obsessivo-compulsiva, a perceção da realidade pode estar significativamente comprometida e facilmente as obsessões enraizadas em crenças disfuncionais atingem proporções que as leva a acreditar que os seus pensamentos ou desejos determinam o infeliz destino de outros (tome-se como exemplo, pensar que provocam a morte de alguém apenas porque desejam que assim aconteça), o que lhes provoca, igualmente, muito sofrimento.

Obsessões não patológicas

De realçar que muitas obsessões e comportamentos compulsivos não patológicos cumprem funcionalidades de adaptação e de sobrevivência para o próprio, para a sua família e para a comunidade onde se insere, na medida em que se relacionam com medidas de segurança, proteção, saúde ou organização (designadamente, os cuidados com a verificação da porta de casa que deve ficar fechada, com a boa utilização de aparelhos a gás, com boas práticas de estilos de vida saudáveis, ou com a aplicação de regras de civismo que visam não só a organização e a vivência diária saudável do próprio, como também da comunidade). Nestes casos, não há necessariamente sofrimento associado.

Face a uma doença psiquiátrica que interfere significativamente com o bem-estar e com o dia-a-dia do doente, com perda das suas funcionalidades pessoais, familiares, profissionais ou sociais, urge tomar consciência de que pedir ajuda especializada é um ato inteligente de amor próprio e sinónimo de maior qualidade de vida.

As explicações partilhadas são de Lina Raimundo, Psicóloga Clínica da Mind – Psicologia Clínica e Forense (www.mind.com.pt).