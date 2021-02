Para praticar jogging ou qualquer outro tipo de atividade física é fundamental ter um bom par de ténis. Lembre-se que tem todo o peso e impacto concentrado nos pés, pelo que não deve pegar nos primeiros que lhe vêm à mão. De acordo com o seu tipo de pé, identifique o modelo ideal para si. "Idealmente, os ténis devem ser de um material têxtil que deixe o pé respirar. Deve também ter uma sola grossa com desenhos de bandas transversais ou pequenos bicos", defende Elvis Carnero, fisiologista do exercício.

"Com um modelo de sola fina, terá um menor amortecimento e, assim, corre maior risco de lesões por stresse de uso", esclarece ainda o especialista. Para identificar o modelo de sapatilha mais adequado para si, terá, antes de mais, de fazer um exercício simples. Caminhe descalço na areia e repare nas características da pegada que deixa no chão e que definem o seu tipo de pés. Depois de a observar atentamente, perceberá se as extremidades dos seus membros inferiores são neutras, pronadoras ou supinadoras:

- Pés neutros

São os chamados pés normais. Na pegada que deixam no areal é possível observar tanto a parte externa como a parte interna do pé, que faz uma abóbada que não fica registada no chão. Neste caso, pode usar ténis neutros ou pronadores.

- Pés pronadores

Conhecidos vulgarmente por pés chatos, são aqueles que deixam a pegada de toda a planta marcada na areia. Quem tem este tipo de pé gasta mais parte interna dos ténis, logo esta deve ser mais dura, feita com material distinto e ter reforços para evitar o desgaste acentuado e lesões. Os ténis para pronadores têm, geralmente, uma cor diferente na intersola.

- Pés supinadores

Designam-se também por pés cavos e são aqueles que os que só apoiam a parte da frente e um pouco da parte externa de trás costumam exibir. Essas pessoas gastam os ténis maioritariamente na parte externa, daí que os mais adequados sejam aqueles que têm um material mais forte e rígido nessa parte do calçado desportivo.

Texto: Rita Caetano com Elvis Carnero (fisiologista do exercício)