À medida que o ano letivo termina e as férias de verão estão à espreita, a vontade de sair da rotina parece crescer a cada dia. No entanto, aquilo que deveria ser um período de relaxamento – para o qual se investe tempo e dinheiro – pode tornar-se num período desafiante, de enorme stresse. A ideia idílica de paraíso pode transformar-se facilmente num pesadelo.

Muitos de nós escolhemos férias de lazer em lugares longe da nossa zona de conforto e da rotina, para buscar uma sensação de relaxamento, fuga ou de recarregamento das nossas baterias internas. O que a pesquisa demonstra, no entanto, é que esse período de felicidade não é necessariamente assim e muitos de nós experimentamos stress neste período por razões diferenciadas.

A investigação na área tem demonstrado que as variáveis que criam maior stress são: planeamento da viagem, preocupações financeiras, preparar as malas, desenvolver itinerários, fazer programas que depois não se cumprem, imprevistos de última hora, problemas nos hotéis ou instâncias de férias, condições climáticas que impedem de fazer o planeado, engarrafamentos, atrasos ou cancelamentos nos voos, entre outras.

Além disso, já reparou que quando o período de férias está próximo, o nosso organismo parece começar a fazer um “shut-down” e começamos a ficar doentes? O sistema imunitário começa a dar sinais de alarme com o vislumbre de uns dias de pausa. As teorias em torno desta ideia incidem em alterações hormonais e numa vida que é tão corrida que, ao diminuir a intensidade, acaba por alterar a nossa fisiologia. Acresce, ainda, que temos que ultimar o trabalho antes de irmos de férias e terminarmos todas as pendências possíveis e ainda temos os preparativos das férias, que gera mais ansiedade e cria um desequilíbrio no nosso corpo (“que bom que as férias estão a chegar”, “ainda tenho tanto para preparar, que nem sei como o fazer”).

Embora reclamar sobre as férias possa parecer estranho, acredite que não está sozinho na sua experiência de stress e compartilhar esse facto, por si só, pode ajudar a aliviar algum desconforto.

Seguem algumas dicas para diminuir o seu stress relacionado com as férias.

Antes de ir de férias

Faça uma lista de coisas que quer deixar terminadas em relação ao trabalho e veja quais são as atividades que podem aguardar pelo seu regresso. Faça uma lista de coisas que precisa de levar para as férias e se tem tudo reservado atempadamente. Evite fazer as malas na véspera ou no dia da viagem. Mesmo que tenha uma lista, vai sentir-se stressado/a. Comece a fazer a mala com uma semana de antecedência, e enquanto a faz, meta uma música e imagine quão reparadoras vão ser as suas férias. Lembre-se que está a fazer a mala para ter uns dias merecidos de repouso. No dia da partida, pegue em si (e em quem for consigo) e vá ao encontro da sua merecida paz – mesmo que o percurso tenha alguns desafios.

Durante as férias

Quando algum imprevisto acontecer e os nervos começarem a ficar em franja, interrompa os pensamentos e simplesmente usufrua do contratempo. Sente-se, beba um sumo, converse, escreva o que está a sentir, mas não contamine as suas férias. Lembre-se que o objetivo das férias é o rompimento com a rotina diária. Agir da mesma forma de sempre, não interrompe a rotina. Se a sua lista de coisas a fazer é muito grande e começa a ficar frustrado porque não vai ter tempo para tudo ou a sua família não quer fazer os planos todos, seja flexível. Não tem que fazer tudo o que planeou. A lista é apenas um indicador de possibilidades do que pode(m) fazer; não é uma obrigação. Crie uma rotina nova: de manhã, comece por fazer uns alongamentos e respire profundamente durante 2-3 minutos. Prepare-se para um dia incrível!

Pós-férias

Regresse a casa um ou dois dias antes de regressar ao trabalho. Tenha tempo para desfazer malas e organizar tudo o que precisa para o regresso ao trabalho. Em vez de ficar stressado com o reinício, foque-se naquilo que correu bem nas suas férias. Se o stress for elevado e não diminuir nas semanas seguintes ao regresso ao trabalho, considere pedir ajuda profissional. Pode estar a precisar de se autorregular e aprender a lidar com o stress de uma forma mais adaptativa.

Boas férias!

Um artigo da psicóloga clínica Laura Alho, da MIND | Instituto de Psicologia Clínica e Forense.