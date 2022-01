Para muitas mulheres, os dias que antecedem a menstruação provocam irritabilidade, desconforto e dor. A síndrome ou tensão pré-menstrual afeta entre 20 a 40% das mulheres e surge cinco dias antes da menstruação, pelo menos, em três ciclos consecutivos.

As causas não são bem conhecidas, no entanto, parece haver uma relação com as alterações hormonais por que passam as mulheres nesse período. Os sintomas podem ser físicos, emocionais ou comportamentais, repetem-se a cada ciclo e, por norma, aliviam quatro dias após o início da menstruação. Cada mulher experiencia a síndrome pré-menstrual de forma e com intensidades diferentes. Algumas sentem apenas um dos sintomas, outras acumulam vários ao mesmo tempo, o que pode resultar numa combinação dolorosa.

Por isso, nesta fase, não se admire se tiver variações de humor, irritabilidade, confusão, ansiedade, depressão, problemas de sono, mudanças no apetite ou na libido. Mas também pode sentir sintomas físicos, como inchaço abdominal, dores de cabeça, hipersensibilidade, dor nos seios, aumento de peso ou dores nos músculos ou nas articulações. É possível atenuar os sintomas e ter mais qualidade de vida. Conheça algumas medidas simples para combater o problema. Se o desconforto não passar com estes truques, procure ajuda médica.

Alivie os sintomas com o exercício físico

Fazer exercício físico nos dias em que se sente inchada, cansada e mal disposta é muito pouco atrativo, mas é uma das medidas que podem aliviar os sintomas. A atividade física reduz a fadiga, promove uma sensação de conforto e bem-estar. Experimente andar de bicicleta, caminhar ou nadar durante 30 minutos, três vezes por semana, e notará a diferença. A prática de um método de relaxamento, como ioga, meditação ou exercícios de respiração, também pode ajudar a diminuir o desconforto.

Se nada funcionar, recorra à medicação

Como as causas da síndrome pré-menstrual não são totalmente claras, o tratamento baseia-se no alívio das manifestações. E não há uma receita única, porque cada mulher é diferente, tal como os sintomas. Uma das estratégias pode passar por tomar analgésicos, de prescrição livre, como paracetamol ou ibuprofeno, que aliviam dores de cabeça e a dor abdominal.

Mude o estilo de vida para efeitos a longo prazo

Se quer efeitos a longo prazo, é benéfico mudar o estilo de vida: fazer exercício físico regularmente, dormir 7 a 8 horas, reduzir o consumo de álcool e cafeína e evitar fumar.

Se estas medidas não bastarem, os medicamentos que inibem a ovulação, como a pílula, podem ser uma opção. Também podem ser usados inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ou seja, antidepressivos, como a fluoxetina.

Procure ajuda médica quando considerar necessário.