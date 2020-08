O preço elevado dos produtos e a longa duração dos tratamentos também são causas de desistência. Oito por cento dos inquiridos confessaram ter sofrido efeitos secundários aquando da realização do tratamento principal. O aspeto gorduroso do couro cabeludo, a redução da libido, o aparecimento ou aumento de caspa e de alergias estão entre as reações referidas.

Quando marcar consulta

Procure o médico de família ou um dermatologista se, regularmente, a queda de cabelo ultrapassa os cem cabelos por dia (mais ou menos uma madeixa), se sentir dor, comichão e irritação do couro cabeludo ou se surgirem peladas. A queda temporária é normal e resolve-se por si.