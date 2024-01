Após o diagnóstico da Doença Inflamatória do Intestino (DII) qualquer pessoa fica com dúvidas e medos. As consultas programadas com o gastroenterologista para quem tem Doença de Crohn ou Colite Ulcerosa são uma ajuda fundamental para melhorar a sua qualidade de vida e, por isso, este foi o tema escolhido para o novo episódio de Dar a Volta à DII “Como preparar a minha consulta?”, que já está disponível.

A psicóloga Joana Pais realçou que estas consultas programadas devem funcionar como um espaço seguro para que as pessoas que vivem com a doença consigam partilhar as suas inseguranças. Por isso, antes de cada consulta deve existir um momento de reflexão.

“É importante nas consultas programadas que os momentos que antecedem a consulta sejam momentos de introspeção para que cada um perceba as mudanças ambientais, de sintomas, na alimentação, na rotina que considere importantes serem transmitidos ao profissional de saúde, para que a adaptação ao tratamento seja a mais adequada”, referiu em conversa com Marina Caldas.

A convidada destacou a existência de um diário como uma boa opção para as pessoas registarem todos os dias como se sentem, de forma que, depois, seja mais fácil partilhar os pormenores, de forma detalhada, com o especialista e restante equipa médica.

“O diário é uma ótima opção. Porquê? Porque para além de implicar uma introspeção contínua sobre a vida da pessoa, não só a nível físico, como clínico, e psicológico permite que, no momento da consulta, tudo seja apresentado de uma forma mais objetiva”, referiu.

Não percas esta conversa!