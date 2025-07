A morte continua a ser um dos temas mais difíceis de abordar – sobretudo quando envolve a perda de alguém próximo, como um pai, uma mãe ou um avô. Quando essa perda acontece, muitos adultos sentem-se perdidos sobre o que dizer às crianças. Devem participar nos rituais? Devem saber o que aconteceu? E se não compreenderem?

Por que devemos incluir as crianças no processo de luto

É comum os adultos quererem proteger as crianças da dor da perda. No entanto, excluí-las pode ser mais prejudicial do que benéfico. As crianças, tal como os adolescentes e adultos, precisam de fazer o seu próprio processo de luto para conseguirem dar sentido à ausência e reorganizar o seu mundo emocional.

Negar-lhes a possibilidade de participar, chorar, perguntar ou despedir-se pode gerar sentimentos de confusão, medo, abandono e até culpa. A forma como as crianças compreendem e reagem à morte depende da sua idade e do seu desenvolvimento cognitivo e emocional:

0-2 anos : Ainda não compreendem o conceito de morte, mas reagem à ausência com agitação, dificuldades no sono ou na alimentação, e alterações de humor.

: Ainda não compreendem o conceito de morte, mas reagem à ausência com agitação, dificuldades no sono ou na alimentação, e alterações de humor. 2-5 anos : Vêem a morte como reversível. Surgem medos de abandono e comportamentos regressivos como voltar a fazer xixi na cama ou pedir para dormir com os pais. O pensamento mágico é comum – podem acreditar que algo que disseram ou pensaram causou a morte.

: Vêem a morte como reversível. Surgem medos de abandono e comportamentos regressivos como voltar a fazer xixi na cama ou pedir para dormir com os pais. O pensamento mágico é comum – podem acreditar que algo que disseram ou pensaram causou a morte. 5-9 anos : Começam a entender a morte como algo irreversível e permanente, mas ainda não a percebem como universal. É nesta fase que podem surgir perguntas mais diretas e literais, exigindo respostas claras e seguras.

: Começam a entender a morte como algo irreversível e permanente, mas ainda não a percebem como universal. É nesta fase que podem surgir perguntas mais diretas e literais, exigindo respostas claras e seguras. Adolescência: A morte de uma figura parental tem um impacto emocional profundo e duradouro. Estudos indicam um risco elevado de depressão quando um dos pais morre nesta fase. O processo de luto pode ser mais longo e complexo do que no adulto.

Como falar sobre a morte com clareza e afeto

Usar linguagem simples, direta e honesta é fundamental. Explicar que a pessoa morreu, que o corpo deixou de funcionar, e que não vai voltar. É igualmente importante explicar a causa da morte – seja por doença, acidente ou velhice – usando palavras adequadas à idade da criança.

Evitar expressões ambíguas como “foi fazer uma viagem”, “foi dormir” ou “virou uma estrela no céu”, pois podem ser mal interpretadas e gerar medo, culpa ou sentimentos de rejeição.

Se a criança tiver dúvidas, responder apenas ao que ela pergunta – sem antecipar mais informação do que aquela que está preparada para processar. O mais importante é que ela sinta que pode confiar em si e voltar a fazer perguntas sempre que quiser.

Cada criança vive o luto à sua maneira, mas é importante estar atento a sinais de sofrimento emocional, como:

Dificuldades no sono, na alimentação ou na escola;

Queixas físicas como dores de cabeça ou barriga;

Isolamento, agressividade ou regressões no comportamento;

Preocupações excessivas ou ideias disfuncionais (ex.: “foi culpa minha”).

Nestes casos, o acompanhamento psicológico podem fazer toda a diferença.

Devem participar nos funerais e rituais de despedida?

Sim, desde que manifestem vontade. Os rituais ajudam a dar significado à perda e oferecem uma oportunidade de despedida simbólica. Devemos explicar à criança o que vai acontecer e dar-lhe liberdade para sair ou não participar em determinado momento, se assim o desejar.

Os adultos também choram, e isso ajuda!

Muitas vezes, os adultos escondem as suas emoções para “não assustar” as crianças. No entanto, demonstrar tristeza, chorar e partilhar sentimentos é uma forma poderosa de mostrar que todos temos direito a sentir dor – e que não estamos sozinhos nela.

Esse espaço de partilha torna a família mais coesa e ajuda a criança a sentir-se segura, mesmo em tempos de perda.

Falar sobre a morte com crianças e adolescentes exige verdade, afeto, paciência e escuta. A forma como os adultos comunicam, explicam e acompanham o luto influencia profundamente a forma como a criança irá integrar essa perda e crescer emocionalmente a partir dela.

A dor faz parte da vida, mas pode ser transformada quando é vivida em segurança e com amor.

Sugestões de leitura para pais e cuidadores

Quando o Coração Chora – Ajudar a Criança a Lidar com a Morte, de Ana Guerreiro.

O Livro da Avó Morta, de Simone de Jong (editora Bruaá).

O Meu Avô, de Catarina Sobral.

Sempre Viverei Contigo, de Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso.

Um artigo de Isa Silvestre, Psicóloga Clínica, autora do Livro “Gerir 1 Ano de Stress” e responsável pela página de Instagram Isa Silvestre Psicóloga.